Mobilreparatör till Mobil Klinik HBG
Alzoaabi, Mohamed / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Helsingborg Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Helsingborg
2026-07-29
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
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Vi söker en motiverad person som vill lära sig yrket som mobil- och elektronikreparatör. Tidigare erfarenhet är inget krav eftersom du får introduktion och utbildning från grunden på arbetsplatsen.
Arbetsuppgifterna består bland annat av kundmottagning, registrering av serviceärenden, försäljning av tillbehör, funktionstest av enheter samt enklare reparationer av mobiltelefoner och surfplattor. I takt med att du lär dig får du möjlighet att utvecklas och arbeta med fler typer av reparationer.
Vi söker dig som:
Är intresserad av mobiltelefoner, teknik och reparationer
Lär dig snabbt och har en stark vilja att utvecklas
Är noggrann, ansvarstagande och kommer i tid
Tycker om att möta och hjälpa kunder
Kan tala, läsa och skriva svenska på en bra nivå
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: Info@mobilklinikhbg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alzoaabi, Mohamed
Lilla Bergaliden 3 (visa karta
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252 23 HELSINGBORG Arbetsplats
Mobil Klinik HGB Helsingborg Kontakt
Mohamed alzoaabi Info@mobilklinikhbg.se 0763131817 Jobbnummer
10014532