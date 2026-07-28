Skolsköterska Till Älvdalens Utbildningscentrum AB
Älvdalens Utbildningscentrum AB / Sjuksköterskejobb / Älvdalen Visa alla sjuksköterskejobb i Älvdalen
2026-07-28
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Deltid 75 %
Vi söker dig som vill bidra till våra elevers hälsa, trygghet och utveckling. Hos oss får du en viktig roll i elevhälsans arbete och möjlighet att göra skillnad för ungdomar i deras utveckling och lärande.
Som skolsköterska på Älvdalens utbildningscentrum blir du en central del av skolans elevhälsoteam. Du arbetar nära skolledning, skolkurator, specialpedagog och övriga professioner inom elevhälsan. Tillsammans verkar vi för en trygg, inkluderande och hälsofrämjande skolmiljö där elevernas välmående och lärande står i centrum.
Du möter ungdomar i en viktig period av livet och får möjlighet att bygga förtroendefulla relationer genom både individuella kontakter och gemensamma insatser på skolan. Rollen innebär ett självständigt ansvar, men också ett nära samarbete med kollegor och skolledning.
I uppdraget ingår även rollen som medicinskt ledningsansvarig (MLA). Det innebär att du har ett övergripande ansvar för kvalitet, patientsäkerhet och rutiner inom elevhälsans medicinska insats. Du får stöd av skolledning och arbetar i nära dialog med berörda funktioner för att utveckla ett tryggt och likvärdigt medicinskt elevhälsoarbete.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som skolsköterska kommer du bland annat att:
genomföra hälsosamtal, hälsoundersökningar och sedvanliga medicinska insatser inom elevhälsans uppdrag
uppmärksamma elever i behov av stöd, göra medicinska bedömningar och vid behov hänvisa eller remittera vidare
organisera och samordna skolläkarinsatser
dokumentera i skolans digitala journalsystem, Prorenata
bidra med medicinsk kompetens i elevhälsoteamets gemensamma arbete
samarbeta med elever, vårdnadshavare, skolpersonal, hälso- och sjukvård samt andra externa aktörer
vara delaktig i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
I ditt uppdrag som MLA ingår bland annat att:
ansvara för att den medicinska elevhälsan bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer
leda och följa upp arbetet med kvalitet och patientsäkerhet inom elevhälsans medicinska insats
utveckla, uppdatera och förankra rutiner och processer
vara ett stöd i medicinska frågor och bidra till en likvärdig och säker elevhälsa
följa utvecklingen inom området och bidra till att verksamheten utvecklas utifrån aktuell kunskap.
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Har du påbörjat relevant specialistutbildning, eller är i slutfasen av din utbildning, är du också välkommen att söka.
har erfarenhet av arbete som skolsköterska och god kunskap om elevhälsans medicinska insats
är trygg, självständig och strukturerad i din yrkesroll
har ett stort engagemang för ungdomars hälsa, trygghet och utveckling
har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med ungdomar
trivs med tvärprofessionellt samarbete och har god kommunikativ förmåga
har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
har god digital kompetens och erfarenhet av digital journalföring.
Det är meriterande om du har erfarenhet av gymnasieskola, MLA-uppdrag eller systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-07-28Om företaget
Hos oss möter du trevliga kollegor och elever samt en arbetsgivare som satsar på friskvård och kompetensutveckling. Vi är en välutrustad skola, med hög personaltäthet som även driver egen spetsutveckling. Älvdalens Utbildningscentrum AB (ÄUC) är ett friskolebolag som ägs av Region Dalarna, Älvdalens Kommun och branschföretag inom våra utbildningsområden. Verksamheten omfattar gymnasium inom skog, transport, anläggningsmaskiner och naturturism. Älvdalens Utbildningscentrum är beläget i närheten av Dalafjällen och Vasaloppsarenan och i trakten finns mycket goda möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske.
Provanställning tillämpas.
Tillträde
1 oktober eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 30 augusti men skicka din ansökan till registrator@alvdalen.com
så snart som möjligt då rekryteringsprocessen pågår löpande.
Vid erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med en ansökan!
Är du intresserad av att höra mer om tjänsten, tveka inte att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: registrator@alvdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange referens: ÄUC 11/26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älvdalens Utbildningscentrum AB
(org.nr 556775-9120), https://www.alvdalen.com/
796 22 ÄLVDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Älvdalens Utbildningscentrum AB Kontakt
Biträdande rektor och elevhälsochef
Katarina Gezelius 0251-597029 Jobbnummer
10014526