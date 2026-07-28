Skolsköterska Till Älvdalens Utbildningscentrum AB

Älvdalens Utbildningscentrum AB / Sjuksköterskejobb / Älvdalen
2026-07-28


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Deltid 75 %
Vi söker dig som vill bidra till våra elevers hälsa, trygghet och utveckling. Hos oss får du en viktig roll i elevhälsans arbete och möjlighet att göra skillnad för ungdomar i deras utveckling och lärande.
Som skolsköterska på Älvdalens utbildningscentrum blir du en central del av skolans elevhälsoteam. Du arbetar nära skolledning, skolkurator, specialpedagog och övriga professioner inom elevhälsan. Tillsammans verkar vi för en trygg, inkluderande och hälsofrämjande skolmiljö där elevernas välmående och lärande står i centrum.

Du möter ungdomar i en viktig period av livet och får möjlighet att bygga förtroendefulla relationer genom både individuella kontakter och gemensamma insatser på skolan. Rollen innebär ett självständigt ansvar, men också ett nära samarbete med kollegor och skolledning.

I uppdraget ingår även rollen som medicinskt ledningsansvarig (MLA). Det innebär att du har ett övergripande ansvar för kvalitet, patientsäkerhet och rutiner inom elevhälsans medicinska insats. Du får stöd av skolledning och arbetar i nära dialog med berörda funktioner för att utveckla ett tryggt och likvärdigt medicinskt elevhälsoarbete.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som skolsköterska kommer du bland annat att:
genomföra hälsosamtal, hälsoundersökningar och sedvanliga medicinska insatser inom elevhälsans uppdrag

uppmärksamma elever i behov av stöd, göra medicinska bedömningar och vid behov hänvisa eller remittera vidare

organisera och samordna skolläkarinsatser

dokumentera i skolans digitala journalsystem, Prorenata

bidra med medicinsk kompetens i elevhälsoteamets gemensamma arbete

samarbeta med elever, vårdnadshavare, skolpersonal, hälso- och sjukvård samt andra externa aktörer

vara delaktig i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

I ditt uppdrag som MLA ingår bland annat att:

ansvara för att den medicinska elevhälsan bedrivs enligt gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer

leda och följa upp arbetet med kvalitet och patientsäkerhet inom elevhälsans medicinska insats

utveckla, uppdatera och förankra rutiner och processer

vara ett stöd i medicinska frågor och bidra till en likvärdig och säker elevhälsa

följa utvecklingen inom området och bidra till att verksamheten utvecklas utifrån aktuell kunskap.

Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Har du påbörjat relevant specialistutbildning, eller är i slutfasen av din utbildning, är du också välkommen att söka.

har erfarenhet av arbete som skolsköterska och god kunskap om elevhälsans medicinska insats

är trygg, självständig och strukturerad i din yrkesroll

har ett stort engagemang för ungdomars hälsa, trygghet och utveckling

har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med ungdomar

trivs med tvärprofessionellt samarbete och har god kommunikativ förmåga

har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt

har god digital kompetens och erfarenhet av digital journalföring.

Det är meriterande om du har erfarenhet av gymnasieskola, MLA-uppdrag eller systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Om företaget
Hos oss möter du trevliga kollegor och elever samt en arbetsgivare som satsar på friskvård och kompetensutveckling. Vi är en välutrustad skola, med hög personaltäthet som även driver egen spetsutveckling. Älvdalens Utbildningscentrum AB (ÄUC) är ett friskolebolag som ägs av Region Dalarna, Älvdalens Kommun och branschföretag inom våra utbildningsområden. Verksamheten omfattar gymnasium inom skog, transport, anläggningsmaskiner och naturturism. Älvdalens Utbildningscentrum är beläget i närheten av Dalafjällen och Vasaloppsarenan och i trakten finns mycket goda möjligheter till friluftsliv, jakt och fiske.
Provanställning tillämpas.
Tillträde
1 oktober eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 30 augusti men skicka din ansökan till registrator@alvdalen.com så snart som möjligt då rekryteringsprocessen pågår löpande.
Vid erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med en ansökan!
Är du intresserad av att höra mer om tjänsten, tveka inte att höra av dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: registrator@alvdalen.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange referens: ÄUC 11/26".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Älvdalens Utbildningscentrum AB (org.nr 556775-9120), https://www.alvdalen.com/
796 22  ÄLVDALEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Älvdalens Utbildningscentrum AB

Kontakt
Biträdande rektor och elevhälsochef
Katarina Gezelius
0251-597029

Jobbnummer
10014526

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