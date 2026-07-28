Restaurangbiträde till vår Ramen-restaurang
Dashi i Malmö AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2026-07-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Älskar du det asiatiska köket och brinner för fantastiska buljonger, perfekt kokta nudlar och service? Då kan det vara dig vi söker! Vi letar nu efter ett engagerat och stresståligt restaurangbiträde för en heltidsanställning med start snarast eller enligt överenskommelse.
Om rollen
Som restaurangbiträde hos oss är du en nyckelperson i vårt team. Du arbetar både i köket och ute i matsalen för att ge våra gäster en genuin och härlig matupplevelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Preppa råvaror och ingredienser inför service.
Montera och servera våra ramen-rätter och smårätter.
Ta emot beställningar, kassaarbete och ge högklassig service till våra gäster.
Plocka disk, hålla rent och snyggt i restaurangen samt följa hygienrutiner.
Vem är du?
Vi söker dig som är effektiv, har ett bra driv och trivs i ett högt tempo där samarbete är nyckeln till framgång.
Krav för tjänsten:
Tidigare erfarenhet av arbete inom restaurang med inriktning på det japanska köket och asiatiska nudelsoppor (ramen).
God förståelse för ingredienser, smaker och hantverket bakom ramen.
Meriterande:
Erfarenhet av både köks- och servissida i en snabbmats- eller casual dining-miljö.
Vad erbjuder vi?
En heltidstjänst i ett härligt och sammansvetsat team.
Möjlighet att jobba med genuin asiatisk matkultur och utvecklas i din roll.
Schyssta villkor och en fartfylld arbetsplats.Publiceringsdatum2026-07-28Så ansöker du
Låter detta som rätt tjänst för dig? Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till sesam@live.se
märk ämnesraden med "Restaurangbiträde".
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: sesam@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dashi i Malmö AB
(org.nr 559356-4072) Jobbnummer
10014520