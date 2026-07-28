Erfaren kock, Turkiskt kök och Grill

Yilmaz, Suat Teoman / Kockjobb / Göteborg
2026-07-28


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Är du en passionerad kock med gedigen erfarenhet inom Turkiska grill kök ? Vill du arbeta i en dynamisk restaurangmiljö där kvalitet, smak och kreavititet står i fokus ? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter en skicklig och engagerad kock som behärskar klassiska och moderna rätter från Turkiska köket med kunskap av grill. Du kommer att vara en viktig del av vårt köksteam och bidra till att skapa minnesvärda matuppleverser för våra gäster.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Besök på plats ( Ta med CV ) eller via e-post
E-post: teo_yilmaz07@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Yilmaz, Suat Teoman
Storgatan 7 (visa karta)
411 24  GÖTEBORG

Arbetsplats
Yilmaz, Restaurang Teoman

Kontakt
Teo Yilmaz
teo_yilmaz07@hotmail.com
0707776881

Jobbnummer
10014514

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