Frukt & Gröntansvarig till ICA Nära Forsa
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2026-07-28
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Om ICA Nära Forsa
ICA Nära Forsa ligger endast cirka 10 minuter från Hudiksvall och är en växande butik med en omsättning på cirka 63 miljoner kronor. Vi har en fortsatt stark utveckling och arbetar varje dag för att erbjuda våra kunder en inspirerande butik med hög kvalitet, personlig service och ett attraktivt sortiment.
Nu söker vi en Frukt & Gröntansvarig som vill vara med och fortsätta utveckla vår färskvaruavdelning.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som Frukt & Gröntansvarig ansvarar du för den dagliga driften av avdelningen med fokus på fräschör, kvalitet och försäljning. Du ser till att avdelningen alltid är välfylld, inspirerande och håller den höga standard som våra kunder förväntar sig.
Du arbetar aktivt med beställningar, varuvård, exponering och egenkontroll samt följer upp försäljning och arbetar mot uppsatta budgetmål. Rollen innebär ett stort eget ansvar och du får möjlighet att påverka avdelningens utveckling tillsammans med butikens övriga team.
För rätt person finns stora möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom ICA.
Vi söker dig som
Du har tidigare erfarenhet av en liknande roll inom dagligvaruhandeln och känner dig trygg i att ansvara för den dagliga driften av en frukt- och gröntavdelning.
Du har ett starkt kommersiellt driv och motiveras av att skapa en säljande, fräsch och inspirerande avdelning. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och initiativrik. Du har lätt för att planera ditt arbete och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från ICA och känner dig bekväm med att arbeta i AoB och Min Butik. Erfarenhet av egenkontroll och god kunskap om kvalitet och livsmedelshantering är också viktigt för rollen.
Vi erbjuder
En utvecklande heltidstjänst med stort eget ansvar.
Möjlighet till utbildningar och vidareutveckling inom ICA.
En växande butik med höga ambitioner och engagerade kollegor.
Möjlighet att vara med och påverka butikens fortsatta utveckling.
Om anställningen
Heltid
Start enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till Adam.westerling@nara.ica.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan till ICA Nära Forsa!
Om Personalica Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8140010-2120536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.personalica.se
Drottninggatan 7 (visa karta
)
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Personalica Jobbnummer
10014519