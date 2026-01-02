Kyrkogårdsarbetare, säsong
Om jobbet
Vill du bidra till en vacker och fridfull miljö som har stor betydelse för många? Trivs du med att vara fysiskt aktiv och arbeta utomhus? Hos oss får du arbeta i team med ett härligt och engagerat gäng kollegor, i vackra och lantliga miljöer.
Hovsta pastorat, norr om Örebro, har två församlingar: Axberg och Glanshammar. I Hovsta pastorat finns åtta kyrkor och kyrkogårdar, fyra Axbergs församling och fyra i Glanshammars församling. Församlingarna har ett rikt utbud av gudstjänster och en mängd verksamheter för barn och vuxna.
Inför sommarsäsongen behöver vi stärka upp vårt team med noggranna och positiva personer. Som säsongsanställd arbetar du på pastoratets kyrkogårdar i lantlig miljö men även runt byggnader som tillhör pastoratet. Vi arbetar utomhus oavsett väder. Exempel på arbetsuppgifter är gräsklippning, trimning och kantklippning, häckklippning, beskärning av buskar och träd, utplantering av blommor, rensning av ogräs, vattning, skötsel av grusgångar, kantskärning, lövröjning och enklare anläggningsarbeten.
På kyrkogårdarna möter du också besökare som kan behöva din hjälp eller vägvisning eller har frågor. De möter du med respekt, ödmjukhet och en hög servicenivå.
Arbetstiderna är kl. 07.00-16.00
• Du är van att arbeta i team och uppskattar teamarbete
• Du är flexibel och kan snabbt ställa om vid behov
• Du är serviceinriktad
• Du arbetar strukturerat och självständigt
• Du har ett ödmjukt och respektfullt bemötande
• God social kompetens
• Stor vikt vid personlig lämplighet tillämpas vid tillsättning av denna tjänst.Kvalifikationer
• God fysik
• Styrka och uthållighet
• Körkortsbehörighet B
• Goda kunskaper i det svenska språket
• Erfarenhet av grönyteskötsel
Meriterande
• Utbildning inom trädgård/fastighet yttre skötsel
• Behörighet gällande förekommande maskiner inom trädgårdsarbete och anläggning
• Utökad behörighet B-körkort eller BE-körkort
Villkor och tillträde
Tillträde 4 maj
Heltid
Sista dag att ansöka är 23 januari
