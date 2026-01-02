Kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare
Platsbeskrivning
Ydre pastorat omfattar hela Ydre kommun. Här finns sex kyrkor med kyrkogårdar och fyra församlingshem som alla ligger naturskönt placerade i den vackra Ydrebygden.
Vi söker nu två tillsvidareanställda kyrk-och kyrkogårdsvaktmästare med start från och med 2026-04-07.
Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår alla på en kyrkogård förekommande skötseluppgifter, såsom gräsklippning, trimning, plantering, ogräsrensning, häckklippning, vattning, snöröjning m.m. Även tillsyn och underhåll av våra arbetsmaskiner ingår samt diverse fastighet- och anläggningsarbeten.
Arbetet utgår från Österbymo där du kommer att ingå i ett arbetslag med pastoratets övriga vaktmästare samt ha ett huvudansvar för två av våra kyrkor och kyrkogårdar. I tjänsten ingår även tjänstgöring vid begravningsgudstjänster, samt helgtjänstgöring var tredje helg vid gudstjänster och kyrkliga handlingar som dop och vigslar.
Då du kommer att ha kontakt med kyrk- och kyrkogårdsbesökare bör du vara utåtriktad och ha god social kompetens. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som i arbetsgrupp samt kunna bedöma vilka rutinmässiga arbetsuppgifter som behöver utföras och när.
Trädgårdsutbildning, erfarenhet inom grönyte- och fastighetsskötsel, maskinvana samt BE-behörighet är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: gustaf.vonwachenfeldt@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ydre Pastorat
573 74 YDRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gustaf von Wachenfeldt gustaf.vonwachenfeldt@svenskakyrkan.se 0381-663108 Jobbnummer
