Kyltekniker till Wester Kylteknik!
Vill du ta nästa steg i en roll där din erfarenhet verkligen gör skillnad?
Hos Wester Kylteknik blir du en del av ett engagerat och familjärt team som levererar högkvalitativa kyl- och värmepumpstekniska lösningar. Våra lokaler är belägna i Norrköping och vi utför uppdrag inom kylteknik, främst i Östergötland.
Sedan 2023 är vi en del av koncernen Nordic Climate Group. Tillsammans är vi en ledande aktör inom kyl-, värme - och energieffektiva installationer med målbilden att vara en självklar förebild inom hållbara klimatlösningar.
Nu söker vi en erfaren kyltekniker, eller dig med gedigen bakgrund inom el eller styrteknik som vill utvecklas vidare inom kylteknik. Varmt välkommen med din ansökan!
Din roll
Som Kyltekniker med inriktning på service kommer du att ha en varierad och dynamisk arbetsdag där du utför installationer, driftsättningar, underhåll, service och reparationer hos våra kunder.
Arbetsuppgifterna kräver att du ibland arbetar självständigt och ibland i samarbete med kollegor, entreprenörer eller personal från våra större kunder. Industrikyla utgör en betydande del av vår verksamhet, och du kommer att spela en nyckelroll i att säkerställa att våra lösningar möter högsta standard. Rollen innefattar även förebyggande underhåll och serviceåtgärder för att säkerställa att systemen fungerar optimalt och att våra kunder alltid är nöjda med vår service. Vårt arbete präglas av noggrannhet, innovation och en stark kundfokusering.
Du kommer huvudsakligen att arbeta inom regionen kring Norrköping, men längre resor kan förekomma. Arbetstiden är förlagd vardagar, 7-16.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren tekniker - antingen som kyltekniker, elektriker eller styrtekniker - och som vill arbeta med avancerade system där kvalitet och precision står i centrum. Du kan vara certifierad kyltekniker med god vana av service, felsökning och underhåll av kylanläggningar, eller så kommer du från el- eller styrteknik med vana av installationer, felsökning och styrsystem och vill utvecklas vidare inom kylteknik.
För dig som har rätt teknisk bakgrund men saknar full kylcertifiering erbjuder vi möjligheten att komplettera din utbildning och certifiering via Nordic Climate Group.
Oavsett din huvudinriktning är du en lösningsorienterad och tekniskt nyfiken person som trivs både i självständigt arbete och i nära samarbete med kollegor och kunder. Du arbetar strukturerat, tar ansvar och kommunicerar professionellt. För rollen krävs B-körkort, och det är meriterande om du har erfarenhet av elarbete kopplat till kylsystem, programmering eller ammoniakanläggningar.
Om Wester Kylteknik
Wester Kylteknik startades 1994 och har sin verksamhet i Norrköping, med servicekontor i Finspång. Verksamheten består av service och installationer av processkylning för industri, komfortkylning kyl- och frysanläggningar till butiker och industrier. Sedan 2023 ingår Wester Kylteknik i den marknadsledande koncernen Nordic Climate Group. Nordic Climate Group består av ca 100 ledande kylföretag i norra Europa med målsättningen att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar. Varmt välkommen till oss!
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mira Möller på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Wester Kylteknik.
Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
EISS Rekrytering & Search
EISS Rekrytering & Search är ett specialistbolag inom rekrytering med kontor i Norrköping och Linköping. Genom vår kompetens inom området, marknadsledande system och innovativa fokus vill vi lyfta rekrytering till en ny nivå. Vårt mål är att etablera oss som Östergötlands mest eftertraktade bolag inom rekrytering och vår vision är att erbjuda den bästa kund- och kandidatupplevelsen på marknaden. Mer information finns på www.eissrekrytering.se Ersättning
