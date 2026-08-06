Kyltekniker
Academedia Support AB / VVS-jobb / Växjö Visa alla vvs-jobb i Växjö
2026-08-06
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Erfaren kyltekniker? Ta nästa steg i karriären – bli yrkeslärare på Movant.
Är du en erfaren kyl- och värmepumpstekniker som vill använda din kompetens på ett nytt sätt? Hos Movant får du möjligheten att utbilda framtidens kyltekniker och samtidigt utvecklas i en ny och stimulerande yrkesroll.
Du behöver inte vara utbildad lärare.
Vi söker dig som har:
• Minst 3 års erfarenhet som kyl- och värmepumpstekniker.• Giltigt F-gascertifikat kategori 1.• B-körkort.• Goda kunskaper i svenska.• En vilja att dela med dig av dina kunskaper och utveckla andra.
Hos oss får du:
• Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad.• Ett engagerat team och ett nationellt nätverk av yrkeslärare.• Möjlighet att utbilda dig till yrkeslärare med stöd från Movant.• Goda utvecklingsmöjligheter.• En arbetsgivare som är en del av AcadeMedia – Nordens största utbildningsföretag.
Vi söker inte bara en lärare.Vi söker en skicklig kyltekniker som vill vara med och säkra framtidens kompetens i branschen.
Välkommen med din ansökan – eller kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om tjänsten.
Kontaktperson Tony Avander epost tony.avander@movant.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
352 45 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Movant Kontakt
Rekryterare
Tony Avander tony.avander@movant.se Jobbnummer
10024343