Kyltekniker
Jobway AB / VVS-jobb / Kungälv Visa alla vvs-jobb i Kungälv
2026-04-17
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Kungälv
, Göteborg
, Lerum
, Stenungsund
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varierande roll där service, teknik och kundnöjdhet står i fokus? Nu söker vi en kyltekniker till vårt team i Kungälv. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bli en nyckelperson i vår serviceverksamhet, ansök idag!
I rollen som kyltekniker hos oss arbetar du främst med service, underhåll och installation av våra kylmaskiner. Du arbetar främst med industrikyla exempelvis HFO/HFC-gaser. Arbetet är varierande och innefattar allt från felsökning och reparationer till installationer ute hos kund.
Tjänsten innebär arbete både i vår verkstad i Kungälv och ute på fältet - i närområdet såväl som på uppdrag runt om i Sverige. Resor i tjänsten, cirka 30-40 övernattningar per år.
Du kommer åtgå kontoret i Kungälv med servicebil.
För att lyckas i rollen har du:
4-5 års erfarenhet som kyltekniker
Utbildade kyltekniker med cert KAT 1.
B-körkort (krav)
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Elkompetens eller elbakgrund
Zeppelin Energy Rental erbjuder dig:
En arbetsplats med stark gemenskap och god sammanhållning
Varierande och utvecklande roll med goda möjligheter att växa och ta nästa steg
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Zeppelin Energy Rental med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Zeppelin Energy Rental:
Zeppelin Energy Rental är en ledande leverantör av mobila och flexibla energilösningar för industri, bygg, offentlig sektor och evenemang. Företaget är en del av Zeppelin Group och har ett starkt fokus på driftsäkerhet, hållbarhet och kundanpassade lösningar. Zeppelin Energy Rental erbjuder uthyrning av generatorer, batterilagringssystem (BESS), hybridlösningar, transformatorer, kabelsystem, kyl- och värmelösningar samt kompletta tillfälliga kraftanläggningar.
Zeppelin Energy Rental erbjuder helhetslösningar - från behovsanalys och projektering till installation, övervakning och service. Med hög teknisk kompetens och snabb respons säkerställer de tillförlitlig energiförsörjning när och där den behövs.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Bilgatan 5 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV
För detta jobb krävs körkort.
Jobway rekryterar till Zeppelin
Rekryteringskonsult
Anton Holm anton.holm@jobway.se +46708556261
9862359