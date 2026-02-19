Kyltekniker
2026-02-19
Vill du arbeta med service och energieffektivisering inom kyla, ventilation och VS och samtidigt vara en del av en stabil koncern med stark framtidstro?
Vi söker nu en kyltekniker till Borås, ansök idag!
Koncernen erbjuder helhetslösningar för fastigheter med specialistkompetens inom samtliga teknikområden. Verksamheten finns på ett 30-tal orter i Sverige och har cirka 600 medarbetare.
Kunderna är fastighetsägare, industrier, kommuner och kommersiella förvaltare. Bolaget har över 30 års erfarenhet i branschen och arbetar med stort fokus på energieffektivisering och hållbara lösningar.
Som kyltekniker hos företaget får du:
Utföra service och underhåll inom kyla, ventilation och VS.
Genomföra felsökningar och åtgärda tekniska problem.
Utföra enklare injusteringar.
Medverka i planering av förebyggande underhåll.
Arbeta med uppföljning och återrapportering.
Skapa och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Arbeta självständigt med servicebil som utgår från hemmet.
Företaget söker dig som:
Har god teknisk kunskap.
Har erfarenhet som servicetekniker inom kyla.
Innehar kylcertifikat kategori 1.
Har kunskap inom ventilation och el.
En god datorvana.
Har B-körkort.
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Du är en engagerad problemlösare som trivs i en serviceinriktad roll. Du arbetar självständigt, tar ansvar och uppskattar friheten i en roll med stort eget mandat. Samtidigt är du relationsskapande och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Företaget erbjuder:
En trygg arbetsgivare med icke konjunkturkänsliga projekt.
En stabil och välmående koncern i ryggen.
Ett arbete i en framtidsbransch med stor potential.
Stort fokus på energieffektivisering.
5 veckors semester enligt avtal.
Friskvårdsbidrag.
Servicebil från hemmet.
Lön enligt överenskommelse.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan med CV redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
