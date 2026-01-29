Kyltekniker
Jobbet.se Sverige AB / VVS-jobb / Uppsala Visa alla vvs-jobb i Uppsala
2026-01-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Enköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu erfarna och engagerade kyltekniker till vårt team med placering i Uppsala eller Västerås. Du kommer att arbeta med installation, service och underhåll av kylanläggningar i varierande miljöer - från kommersiella fastigheter till avancerade labbmiljöer. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ett företag med hög teknisk kompetens, korta beslutsvägar och stark sammanhållning. Välkommen att bli en del av oss!
Om jobbet
Du kommer att arbeta med både serviceuppdrag och entreprenader inom kyla. Rollen innebär stort eget ansvar och ett nära samarbete med projektledare, montörer och beställare.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Installera, driftsätta och optimera kylanläggningar och värmepumpar
Utföra service, felsökning och reparationer
Arbeta med köldmedia, systemprovning och läcksökning
Ansvara för dokumentation enligt gällande regelverk
Planera och beställa material vid behov
Delta i energioptimeringsprojekt och föreslå förbättringsåtgärder
Om dig
Vi söker dig som är certifierad kyltekniker (Category I, f-gas) och har minst 2-3 års erfarenhet inom kyla. Du är van vid att felsöka, optimera och arbeta självständigt, och du trivs med att ta ansvar för både teknik och kundkontakt.
B-körkort är ett krav, likaså en god samarbetsförmåga och professionellt bemötande. Det är meriterande om du har erfarenhet från större anläggningar, värmepumpar och kommersiella fastigheter samt vana vid energieffektiviseringsåtgärder.
Vi erbjuder
En trygg heltidsanställning i ett stabilt och växande bolag
Ett engagerat team med hög kyl- och systemkompetens
Möjlighet att arbeta med både service och entreprenadprojekt
Bra arbetsvillkor, utrustning och stort eget ansvar
Goda möjligheter till vidareutbildning och certifieringarPubliceringsdatum2026-01-29Övrig information
Tjänsten är på heltid, tillsvidare och vi tillämpar provanställning.
Placering: Uppsala eller Västerås
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Linn Bengtsson på linn@freshair.se
eller 0703217604.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren - Fresh Air
Fresh Air Rörinstallation AB och Fresh Air Ventilation AB är väletablerade installationsföretag med fokus på ventilation, kyla och VS. Tillsammans är vi närmare 100 medarbetare och arbetar med både service, entreprenad och tekniskt avancerade projekt i Uppsala, Västerås och Stockholm med omnejd.
Hos oss blir du en del av ett bolag där service, kvalitet och yrkesstolthet är grunden i allt vi gör. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
Fresh Air Jobbnummer
9711378