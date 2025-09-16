Kyltekniker
Jobway AB / VVS-jobb / Uddevalla Visa alla vvs-jobb i Uddevalla
2025-09-16
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Uddevalla
, Trollhättan
, Lysekil
, Stenungsund
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Är du en erfaren kyltekniker som är intresserade av något nytt? Vill du arbeta på ett tryggt och stabilt bolag? Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
I rollen som kyltekniker kommer du variera mellan installationsuppgifter i projekt eller service och underhåll. Vi har en stor bredd i vår kundkrets med livsmedelsbutiker, industrier, kommersiella fastigheter, fartyg, isbanor samt storkökskyla. Vi arbetar endast med kommersiell kyla och inte mot den privata marknaden.
Tjänsten erbjuder stor kompetensbreddning och möjligheter då ni själva efter inlärningsperiod kan välja inriktning i yrket, mot installation eller service och underhåll. Vid intresse finns även möjligheten att jobba med båda grenarna.
Du kommer att jobba självständigt och ha stor frihet att lägga upp din arbetsdag själv. Vi har alltid nära till support via våra kompetenta och hjälpsamma service- och projektledare. Här behöver du aldrig känna dig ensam, det finns alltid någon att fråga. Du blir en viktig del av teamet och representerar företaget ute hos kunden.
Vi värderar flexibilitet och att våra medarbetare ska trivas och därför har du själv möjlighet att välja om du vill utgå hemifrån eller från vårt kontor i Uddevalla. Vårt arbetsområde är Uddevalla med 10 - 15 mils omkrets. Vi erbjuder bra villkor för dig som vill ha ett fritt arbete utan stress.
Vi ser oss som ett lag som presterar bäst tillsammans. Vi tar vara på varandras styrkor och accepterar våra olikheter. Samarbete mellan teknikslag och orter är en förutsättning och en styrka för oss. För att hålla en utveckling som sticker ut bland våra konkurrenter har vi t ex en egen lärare i kedjan, som vi ingår i, som säkerställer hög kompetens och ständig närvaro i moderna kylteknik. Vi är kollektivanslutna och följer teknikinstallationsavtalet.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
3-5 års erfarenhet som självgående kyltekniker med kylcertifikat 1.
Erfarenhet inom Co2 kylteknik.
Goda el- och styr/regler kunskaper.
Stor vana att arbeta självständigt och i team.
Språkkunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Datakunskap i PC-miljö.
Din personlighet
Du är drivande, engagerad, affärsmässig och har rätt inställning till ditt jobb och kundrelationer.
Du är nytänkande, kreativ och har ett genuint tekniskt intresse.
Du trivs i en lärande organisation och delar gärna och generöst med dig av dina kunskaper och misstag.
Du är bekväm i rollen som representant för Dahlmans Kylteknik.
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! I denna rekrytering samarbetar Dahlmans med Jobway rekrytering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9511528