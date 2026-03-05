kyl- och värmepumpstekniker
Vill du ha ett jobb där du styr din egen arbetsdag, utgår hemifrån och arbetar med modern, tekniskt avancerad kyl-och värmepumpsaggregat ute hos olika kundföretag?
Vi söker nu för direktrekrytering en självgående Kyltekniker/Servicetekniker som vill ta ansvar för service och drift ute hos kundföretagets kunder primärt i Falun- och Borlängeregionen.
Du kommer vara viktig del av ett företaget där kompetens, ansvar och kvalitet står i centrum.
Arbetstider: Dagtid
Vad innebär rollen
Som Kyl/Servicetekniker kommer du arbeta självständigt med:
• Service, felsökning och underhåll företagets egna kylaggregat och värmepumpar ute hos företag inom bland annat industrisektorn.
• Driftsättningar och förebyggande underhåll
• Direkt kundkontakt där du ansvarar för kvalitet och leverans
• Dokumentation och återrapportering
• Du planerar i stor utsträckning din egen arbetsdag och blir en nyckelperson i regionen med nära samarbete med ledning och övriga medarbetare organisationen.
Företaget erbjuder ett mycket fritt och självständigt arbete, konkurrenskraftiga villkor, korta beslutsvägar med tydligt ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med frihet och ansvar som trivs i industriella miljöer.
Vi ser gärna att du har:
• Utbildning och/eller tidigare arbetslivserfarenhet som kyltekniker.
• Kylcertifikat (minst kategori II, gärna I)
• Erfarenhet av service, driftsättningar och felsökning
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av naturliga köldmedier (NH3, CO2, propan) är meriterande.
Som person bör du vara social, flexibel och ansvarstagande där du trivs med frihet under ansvar.
Anställningen
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Detta är en direktrekrytering är du kommer bli anställd direkt av vår uppdragsgivare som är en ledande aktör i Sverige inom Kyl-och värmepumpsaggrerat.
Nordiska Bemanningsruppen AB ombesörjer rekryteringsprocessen för denna tjänst. Om företaget
Kundföretaget har över 30 års erfarenhet av att utveckla och tillverka kylmaskiner och värmepumpar med fokus på energieffektivitet och naturliga köldmedier. Företaget levererar lösningar till industri och fastighetsägare och är en del av Nordic Climate Group. Ersättning
