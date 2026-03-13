kyl- och värmepumpstekniker
Vill du ha ett jobb där du utgår hemifrån, planerar din egen dag och har flexibla arbetstider?
Vi söker nu en servicetekniker inom kyla eller värmepumpar till ett växande företag som arbetar med moderna kyl- och värmepumpsaggregat inom industrin.
Du kommer ansvara för service och drift hos kunder främst i Falun- och Borlängeregionen.
Vad innebär rollen
Du arbetar självständigt ute hos kund med bland annat:
• Service och felsökning på kyl- och värmepumpsaggregat
• Driftsättningar och förebyggande underhåll
• Kundkontakt och uppföljning
• Dokumentation av utfört arbete
• Du planerar till stor del din egen arbetsdag, utgår hemifrån och har flexibilitet i hur du lägger upp arbetstiderna i dialog med kunder och arbetsgivare.Kvalifikationer
• Har arbetat som servicetekniker, kyltekniker eller i en liknande teknisk roll
• Har kyl certifikat
• Har B-körkort
• Talar svenska
Det är meriterande om du arbetat med CO2, ammoniak eller propan, men inget krav.
Anställningen
Start: enligt överenskommelse
Detta är en direktrekrytering, där du blir anställd direkt av kundföretaget.
Rekryteringsprocessen hanteras av Nordiska Bemanningsgruppen.
• Stor frihet och flexibilitet i arbetet
• Möjlighet att planera din egen arbetsdag
• Korta beslutsvägar i ett tekniskt bolag
• TjänstebilOm företaget
Kundföretaget har över 30 års erfarenhet av att utveckla och tillverka kylmaskiner och värmepumpar med fokus på energieffektivitet och naturliga köldmedier. Företaget levererar lösningar till industri och fastighetsägare och är en del av Nordic Climate Group. Ersättning
