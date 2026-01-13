KYC-specialist sökes till bank!
Är du intresserad av att få in foten på en bank genom ett meriterande uppdrag? Vi ser att du har tidigare relevant erfarenhet och det är meriterande om du arbetat med KYC/AML sen tidigare. Läs vidare för att ta reda på om detta är tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Vi på Perido söker dig som vill arbeta som KYC-specialist hos vår kund som är en av Nordens största banker. Tjänsten är placerad i Solna med viss möjlighet till distansarbeteArbetsuppgifter
Du kommer att vara en del av ett nordiskt team med ett starkt engagemang för att förebygga finansiell brottslighet och säkerställa att verksamheten följer gällande regelverk inom AML (Anti-Money Laundering).
Teamet består av specialister inom KYC och sanktionsarbete som ansvarar för kundkännedom genom riskbaserade kundanalyser, främst inom ramen för periodiska KYC-granskningar.
I rollen ansvarar du för att leverera KYC-granskningar av hög kvalitet som är effektiva, noggranna och korrekta. Arbetet innefattar att samla in, analysera och dokumentera KYC-information samt säkerställa att data och dokumentation hanteras och lagras i enlighet med interna riktlinjer och regulatoriska krav inom bankverksamhet.
Dina egenskaper
Den vi söker är självgående, strukturerad samt har en administrativ ådra. För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken, noggrann och effektiv med ett granskande öga. Du har ett starkt driv med hög arbetsmoral och klarar av att arbeta såväl självständigt som i team. Vidare ser vi att du är social, serviceinriktad och kan kommunicera utmärkt på svenska och engelska.
Detta är en strålande möjlighet att få komma in i bankvärlden och att få arbeta med ett viktigt och prioriterat område! Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi söker dig som har:
Gymnasiekompetens
Relevant arbetslivserfarenhet
God system- och datorvana
Lätt för att kommunicera obehindrat på ett nordiskt språk och engelska, såväl i tal som skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att arbeta med KYC/AML
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till 2026-12-31. Tillträde 2026-02-09.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35619 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
