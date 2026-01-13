KYC Specialist - Junior
2026-01-13
Din nya roll
Nu söker vi två juniora KYC-specialister till ett nordiskt team med placering hos vår bankkund i Stockholm.
Du blir en del av ett engagerat och kunnigt nordiskt team som arbetar med att förebygga finansiell brottslighet och säkerställa efterlevnad av gällande regelverk inom AML/KYC. Teamet består av specialister inom KYC och sanktioner som genomför kundkännedomsanalyser och riskbedömningar inom ramen för periodiska KYC-granskningar.
I rollen ansvarar du för att leverera högkvalitativa, effektiva och noggranna KYC-analyser genom att:
Samla in, analysera och dokumentera KYC-information och kunddata
Genomföra riskbaserade kundanalyser enligt fastställda regelverk
Säkerställa korrekt lagring och hantering av känslig information
Bidra till teamets gemensamma arbete för regelefterlevnad och kvalitet
Företagspresentation
Vår kund är en ledande aktör inom bank- och finanssektorn med över 100 års erfarenhet - men med blicken fullt riktad mot framtiden. Här drivs allt av entreprenörskap och innovativa idéer, och företaget ser sig själva som ett IT-bolag med banklicens. Huvudkontoret i Stockholm är navet för digital transformation, där du får möjlighet att utveckla avancerade tekniska lösningar som formar morgondagens finanslandskap. Om du vill kombinera teknologi, innovation och finans i ett företag som vågar utmana traditionella normer, är detta arbetsplatsen för dig.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100%Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters.Arbetsmodell: 100% onsite på kontoret i Solna.Lön: Ca 30 000kr/månadenStart: I början av februari.Slut: 2026-12-31, med möjlighet till förlängningSista dag att ansöka är 2026-01-16Övrig information: Utökad bakgrundskontroll tillämpas.I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
I början av din karriär inom compliance, risk, AML eller KYC.
Förmåga att genomföra riskbaserad KYC och kundkännedomsbedömning på ett korrekt och konsekvent sätt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Stark analytisk förmåga och kritiskt tänkande.
Intresse för regelefterlevnad, riskhantering och finansiell brottslighet.
Meriterande: Erfarenhet av periodiska KYC-granskningar.
Meriterande: God förståelse för sanktionsscreening och relevanta sanktionsregelverk.
Meriterande: Erfarenhet av arbete inom finansiell verksamhet eller inom betalnings- och kortmiljöer.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
