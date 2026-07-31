Kvinnosamordnare
Kvinnojouren Frideborg Mölndal/härryda / Behandlingsassistentjobb / Mölndal Visa alla behandlingsassistentjobb i Mölndal
2026-07-31
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Kvinnosamordnare sökes till Kvinnojouren Frideborg Mölndal/HärrydaPubliceringsdatum2026-07-31Om företaget
Kvinnojouren Frideborg är en ideell förening som arbetar för att motverka mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn. Verksamheten riktar sig i första hand till invånare i Mölndals stad och Härryda kommun.
Vi erbjuder stöd till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld och arbetar samtidigt för att öka kunskapen om mäns våld, förtryck och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn samt våldets konsekvenser. Genom stöd, samverkan och opinionsbildning verkar vi för ett jämställt samhälle där kvinnor och barn kan leva fria från våld.
Kvinnojouren Frideborg är en feministisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening ansluten till Roks. Vårt mål är att alla kvinnor och barn ska kunna leva ett liv fritt från våld i ett jämställt samhälle.Om tjänsten
Vi söker nu en kvinnosamordnare till vår verksamhet.
Hos oss blir du en del av en liten och engagerad arbetsplats där flexibilitet, delaktighet och samarbete är viktiga delar av vardagen. Verksamheten har idag två anställda som tillsammans ansvarar för det dagliga arbetet. Styrelsen är arbetsgivare och har utsett ett arbetsutskott som har löpande kontakt med de anställda. Utöver de anställda finns engagerade ideella jourkvinnor.
Arbetet är varierat och består huvudsakligen av stöd till kvinnor som är eller har varit utsatta för våld. Därutöver ingår förebyggande arbete, utbildningsinsatser, samverkan och opinionsbildning.
Det finns goda möjligheter att vara med och utveckla verksamheten utifrån nya behov och samhällsutmaningar.Dina arbetsuppgifter
Arbetet kan bland annat omfatta:
Enskilda stödsamtal och gruppverksamhet för kvinnor.
Praktiskt och rådgivande stöd före, under eller efter uppbrott från en våldsam relation.
Stöd i kontakter med exempelvis polis, vård, socialtjänst, familjerätt och andra myndigheter.
Samverkan med organisationer, myndigheter och andra samhällsaktörer.
Planering och genomförande av föreläsningar, utbildningar och informationsinsatser.
Deltagande i projekt, nätverk och utvecklingsarbete.
Opinionsbildande arbete kring mäns våld mot kvinnor och barn.
Om dig
Vi söker dig som har adekvat utbildning inom socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av socialt arbete och god kunskap om mäns våld mot kvinnor och barn, våldets konsekvenser samt erfarenhet av stödarbete med våldsutsatta kvinnor, både enskilt och i grupp.
Du delar vår feministiska värdegrund och har kunskap om mäns våld mot kvinnor ur ett könsmaktsperspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom ideell sektor eller föreningsverksamhet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
Enskilda stödsamtal.
Gruppverksamhet.
Samverkan med myndigheter och andra aktörer.
Att hålla utbildningar, föreläsningar eller presentationer.Dina personliga egenskaper
Arbetet kräver att du har personlig mognad, integritet och ett professionellt förhållningssätt.
Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har samtidigt god samarbetsförmåga. Du är flexibel, lyhörd och har förmåga att anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens och de stödsökandes behov.
Du trivs i en liten verksamhet där samarbete, ansvarstagande och öppen kommunikation är viktiga delar av vardagen. Du har förmåga att hantera förändringar och oförutsedda situationer på ett konstruktivt sätt och bidrar till ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och känner dig bekväm med att både ge och ta emot återkoppling och feedback som en naturlig del av samarbetet.
Anställning
Tjänsten avser heltid med tillträde den 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Arbetstiden är i huvudsak förlagd dagtid, men viss kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
Vid anställning begärs utdrag ur Polisens belastnings- och misstankeregister.
Vi erbjuder processhandledning och friskvårdsersättning.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 21 augusti 2026.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansökan med CV och personligt brev skickas till styrelsen@frideborg.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: styrelsen@frideborg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kvinnojouren Frideborg Mölndal/härryda
Skyddad adress (visa karta
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431 24 MÖLNDAL Arbetsplats
Frideborg, Fören Jobbnummer
10017537