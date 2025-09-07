Kvinnlig personlig assistent sökes till Ätran, tim
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2025-09-07
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Kvinnlig personlig assistent sökes i Ätran
Jag är en kvinna i 70- års åldern som nu behöver komplettera min assistentgrupp.
Har haft assistans i snart 20 år pga motorneuronsjukdom (MNS) med långsam utveckling.
Sjukdomen har med tiden berövat mig förmågan att göra saker och begränsar mina
möjligheter att kommunicera. Bor i villa ihop med min make och har idag fem assistenter
som hjälper mig.
Jag har assistenter vid min sida dygnet runt, vissa tider under dagen är ni två. Alla sysslor
som förekommer i ett hem ingår, såsom matlagning, städning, tvätt etc. Jag behöver även
assistans med personlig hygien, matning och träning.
Du skall vara ett stöd för mig så jag
kan vara delaktig i allting som händer runtomkring i min vardag. Jag vill att du är en varm
omtänksam person med mjuka händer. Du behöver ha en stor portion tålamod och vara
lugn, då allting måste ske i min egen takt.
Krav är att
- Du som söker är kvinna.
- Du måste kunna tala och förstå svenska, så att inga missförstånd uppstår.
- Du är rökfri, eftersom detta är en rökfri arbetsplats.
- Bor du inte i samhället Ätran behöver du ha tillgång till bil för att kunna ta dig till arbete
Jag söker en eller flera assistenter för timanställning. Så som schemat ser ut idag arbetar
mina assistenter 9-17, 9-13, 17-21.30 och eventuellt långpass med sovande jour( börjar
16.50 på eftermiddagen och går av 13 dagen därpå). Helgarbete kan förkomma, men är
idag inte planerat.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/223". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Pia Owesdotter 0738-494408 Jobbnummer
9495942