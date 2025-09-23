Kvinnlig, personlig assistent sökes.
Apona AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2025-09-23
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apona AB i Värmdö
, Lidingö
, Växjö
eller i hela Sverige
Nu söker vi en stabil, trygg och inkännande kvinna, som talar god svenska och som vill komplettera en redan fantastisk assistans grupp.
Vi söker dig som är kvinna och mellan 20 - 45 år.
Tjänsten är deltid 20-35 timmar i veckan, efter överenskommelse.
Arbetstiden är förlagd på dagtid mellan 7.30 och 15.30 och på kvällstid mellan 15.00 och 21.30. Även vissa helger ingår enligt överenskommelse.
På sikt kan även vakennatt eventuellt erbjudas mellan 21.00-08.00.
Uppdraget
Uppdragsgivaren är en glad och rolig ung kvinna på 34 år. Hon bor i eget boende och behöver hjälp med allt i den dagliga livsföringen, hushållssysslor och kommunikation. Hon gillar aktiva dagar och när det händer saker. Musik, bad, djur och natur är något hon älskar så det måste du också gilla.
Hon kommunicerar genom bilder, tecken, några ord och ett tydligt kroppsspråk. Hon har assistans dygnets alla timmar och vaken natt.
Vem är du?
Du som söker är genuint intresserad av att möta vår uppdragsgivare med värme, engagemang och fokus.
Du är en flexibel lagspelare med stort engagemang och som har förmåga att hitta lösningar i både små och stora frågor.
Genom pedagogiskt stöd är du med och skapar förutsättningar för vår uppdragsgivare att växa och utvecklas utifrån sin egen motivation och vilja.
Som personlig assistent behövs du för att vår uppdragsgivare skall få en meningsfull sysselsättning och fritid. Du är med och skapar möjligheter till delaktighet utifrån hennes behov.
Vi ser gärna att du tidigare haft minst ett eller två arbeten inom omsorgen med goda referenser.
Är du hörande och har erfarenhet av teckenspråk, tecken som stöd och AKK är det mycket meriterande.
Du måste vara simkunnig och bekväm i badhus.
Du behöver vara rökfri på arbetsplatsen.
Du är bekväm i att uttrycka dig muntligt och skriftligen på svenska, eftersom kommunikation och dokumentationen är en viktig del av arbetet.
Stämmer det in på dig är du välkommen med din ansökan!
APONA Assistans
Vi är ett mindre assistansbolag som satsar på personal och kvalitet.
Du kommer självklart att få god introduktion av arbetsledare och erfarna assistenter.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har avtal FREMIA-Kommunal
Gå in och läs om oss på vår hemsida.
Vi fram emot att få höra ifrån dig! Märk din ansökan "Assistent i Gustavsberg" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök helst via hemsidan
E-post: christina.sjolander@apona.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistent i Gustavsberg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apona AB
(org.nr 556674-3513), http://www.apona.se
134 36 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Gustavsberg Kontakt
Arbetsledare
Christina Sjölander christina.sjolander@apona.se 070-667 60 60 Jobbnummer
9523178