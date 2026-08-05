Kvinnlig personlig assistent i centrala Trollhättan
Ao Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trollhättan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trollhättan
2026-08-05
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ao Assistans AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Uddevalla
, Orust
, Munkedal
eller i hela Sverige
Nu söker vi en kvinnlig personlig assistent till en tjänst med fast schemarad på 71%. Vi ser gärna att du som söker är en glad, social, vänlig och tålmodig person som är rak och tydlig i din kommunikation. Det är viktigt att du talar och förstår bra och tydlig svenska då kundens handikapp kräver detta. Du bör ha jobbat inom personlig assistans, men det är inget krav. Som personlig assistent är det viktigt att personkemin fungerar mellan vår kund och dig som assistent så detta kommer finnas med vid både rekrytering och anställning.
Vår kund är en 30-årig tjej som bor i egen lägenhet i centrala Trollhättan och hon önskar en rökfri, pigg, påhittig och uppmärksam kvinnlig assistent som kan vara med överallt där hon befinner sig. Hon går bland annat på daglig verksamhet, gymmet, badhus och är även i stallet där hon rider och tar hand om sin häst. Hon har en förvärvad hjärnskada, och behöver hjälp med allt. Du behöver tycka om djur då hon rider och är i stallet, samt då det finns en hund inom familjen som ibland kommer och hälsar på.
Det är önskvärt om du som söker innehar körkort.
Arbetstiderna är förlagda dagtid och kvällar, både vardagar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobba@aoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvinnlig assistent Trollhättan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AO Assistans AB
(org.nr 556908-8148), https://aoassistans.se/
Storgatan 41 (visa karta
)
461 30 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ao Assistans AB Jobbnummer
10022791