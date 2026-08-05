Industriarbetare till måleri sökes

Eterni Sweden AB / Målarjobb / Vetlanda
2026-08-05


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Är du intresserad av att arbeta inom måleri i produktion? Vi söker nu en produktionsmedarbetare till måleriet hos kundföretag inom träbranschen.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Arbetsuppgifter
Är du noggrann, kvalitetsmedveten och trivs i en produktionsmiljö där varje detalj gör skillnad? Vi söker nu en medarbetare till ett måleri inom träindustrin. Här får du arbeta i en viktig del av produktionsprocessen där kvalitet, finish och precision står i fokus. Som arbetare inom måleri kommer du att vara delaktig i behandlingen och färdigställandet av träprodukter. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor där ni tillsammans säkerställer att produkterna håller högsta kvalitet innan leverans.
I rollen som produktionsarbetare på måleriet kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att:

Måla och ytbehandla träprodukter enligt instruktioner och kvalitetskrav

Förbereda material inför målning genom slipning och kontroll av ytor

Övervaka och hantera målningsutrustning och produktionslinjer

Utföra kvalitetskontroller av färdiga produkter

Säkerställa att produktionen håller uppsatta kvalitets- och leveranskrav

Bidra till ordning, reda och ett säkert arbetssätt på arbetsplatsen

Samarbeta med övriga avdelningar för att skapa ett effektivt produktionsflöde

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett öga för detaljer. Du trivs med praktiskt arbete och är van att arbeta strukturerat för att uppnå hög kvalitet. Som person är du positiv, samarbetsvillig och bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Vi ser gärna att du:

Har erfarenhet från industri, produktion eller måleriverksamhet

Är kvalitetsmedveten och arbetar noggrant

Har god arbetsmoral och tar ansvar för dina arbetsuppgifter

Trivs med både självständigt arbete och samarbete i grupp

Behärskar svenska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av industriell målning eller ytbehandling

Erfarenhet från träindustrin

Truckkort

Erfarenhet av produktionsarbete och kvalitetskontroller

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som är ett konsultuppdrag på heltid med start direkt. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter 6 månader har vår kund för avsikt att erbjuda dig en tillsvidareanställning.
Tjänsten som produktionsmedarbetare är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter 6 månader har vår kund för avsikt att erbjuda dig en tillsvidareanställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mattias Ekman på mattias.ekman@eterni.se eller 0701975865.
Plats: Vetlanda Kommun
Start: Omgående
Arbetstider: Ständigt Kvällskift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
574 38  VETLANDA

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Mattias Ekman
mattias.ekman@eterni.se

Jobbnummer
10022781

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