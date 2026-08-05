Nu söker vi tvättbiträden för kvällsarbete!
Textilia Tvätt & Textilservice AB / Maskinoperatörsjobb / Sollefteå Visa alla maskinoperatörsjobb i Sollefteå
2026-08-05
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, Ragunda
, Mark
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Textilia Tvätt & Textilservice AB i Sollefteå
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eller i hela Sverige
Har du någon gång varit i kontakt med vården? Bott på hotell, ätit på restaurang eller jobbat inom laboratorium? Då har du troligtvis stött på Textilia, ävenom du inte märkte det. Vi levererar tvätt- och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien.Viär ett företag i ständig utveckling, och här får du vara med och driva utvecklingen framåt –tillsammans för en renare morgondag.
Vill du ha ett aktivt arbete där du gör skillnad varje dag? På Textilia i Långsele blir du en del av ett modernt och tekniskt utvecklat tvätteri som varje dag levererar viktig textilservice till våra kunder.
Som tvättbiträde arbetar du i olika delar av produktionen – från sortering och tvätt till efterbehandling och packning. Du blir en viktig del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och effektivitet står i fokus.
Vem är du?
Du är positiv, ansvarstagande och trivs med ett fysiskt arbete. Du är noggrann, gillar att arbeta tillsammans med andra och har ett högt kvalitetsfokus. Erfarenhet från industri eller produktion är meriterande, men inget krav.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Visstidsanställning.
Kvällsarbete måndag–torsdag.
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare via e-post.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Hos oss kan du utveckla både dig själv och företaget
På Textilia tror vi på utveckling – både för individen och för verksamheten. När du växer i din roll, växer vi som företag. Därför får du stort förtroende, tydliga ramar och ett stödjande ledarskap som hjälper dig att ta nästa steg.
Vi drivs av ett gemensamt syfte och värderingar som engagemang, nytänkande och affärsfokus. Hos oss styrs arbetet inte av onödiga regler, utan av omdöme, ansvar och viljan att hitta smartare lösningar. Vi tror på att lära av erfarenhet – även när något inte blir rätt från början. Vår organisation bygger på tillit och ansvarsfördelning. Med en platt struktur och decentraliserat beslutsfattande får varje medarbetare möjlighet att påverka – både vardagen och framtiden. Det är så vi utvecklar Textilia, tillsammans.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på textilia.se/jobb
Om Textilia
Textilia är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice. I Sverige driver vi tolv tvätterier – från Boden i norr till Malmö i söder – med Sverigekontoret i Örebro. Med mer än 70 års erfarenhet ser vi till att vård, industri, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier, varje dag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans, med en jämn könsfördelning i både verksamhet och ledning. Det präglar vår kultur – och stärker oss. Som en av de första i branschen återvinner vi kasserade textilier i stor skala. Det är en del av vårt långsiktiga uppdrag att skapa en renare morgondag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Textilia Tvätt & Textilservice AB
(org.nr 556538-5043), https://www.textilia.se
Nygatan 2 (visa karta
)
882 40 LÅNGSELE Arbetsplats
Långsele Kontakt
Sandra Normark sandra.normark@textilia.se Jobbnummer
10022782