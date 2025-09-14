Kvinnlig assistent till Timrå
2025-09-14
Jag är en glad och positiv gift kvinna på drygt 50 år med två vuxna barn.
Är aktiv när jag kan då är jag mycket ute i naturen , tycker också om att pyssla.
Du som söker är positiv, självgående, flexibel, punktlig och har en stor portion humor. Stor vikt läggs på tystnadsplikten och i övrigt är det sunt förnuft och personkemi som är viktigast. Icke rökare.
Körkort är ett krav eftersom arbetsplatsen är där jag befinner mig.
Dina arbetsuppgifter är att hjälpa mig med förflyttningar och att vara mina armar och ben i alla vardagssysslor som förekommer i hemmet och på fritiden.
Arbetstiden är främst kvällar samt natt med (sovande jour) och helger.
Skicka Din ansökan med referenser och med personligt brev till: timra@jsassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: timra@jsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timrå". Arbetsgivare JS Assistanskonsult AB
