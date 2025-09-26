Kvinnlig Assistent På Deltid Åkersberga
Familjen Utan Gräns AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Österåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Österåker
Om Familjen AB
Familjen är en trygg och engagerad arbetsgivare med över 10 års erfarenhet inom personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation. Vi arbetar personcentrerat, det vill säga att du som individ blir sedd och bekräftad i vår verksamhet oavsett om du arbetar, är anhörig eller har assistans.
Vi har även samarbete med Egna arbetsgivare inom personlig assistans. Vi erbjuder ekonomiska och andra administrativa lösningar som vi tillsammans skräddarsyr för att nå varje individs olika behov. Samtliga samarbeten sker med arbetsgivare som är kopplade till kollektivavtal och därför kan vi tillsammans erbjuda trygga och stabila anställningar.
Vi är verksamma och har kunder i hela Sverige, från norr till söder men har vårt kontor i Stockholm. Vi väljer att vara det lite mindre och personliga valet för dig som söker en personligare assistans.
Företagets grundare och ägare har tidigare arbetat som personlig assistent, detta ser vi som en extrakraft som hjälper oss att bygga stabila arbetsgrupper där vi levererar högkvalitativ, personcentrerad assistans.
Vi söker en kvinnlig personlig assistent på DELTID till en kvinna som bor i ÖSTERÅKER (Åkersberga).
Vi är alltid väldigt måna om vilka vi anställer - men för denna grupp går vi steget ytterligare och vi anställer endast personer som kvalificerar sig enligt nedan.
Vi fortsätter att leta tills vi hittar våra unika stjärnor! Är det du?
Om arbetsplatsen
Annonsen gäller en person som har autism med utvecklingsstörning som bor i egen lägenhet nära kommunala medel, det är lätt att ta sig till/från arbetsplatsen. Personens vardag präglas av trygghet, stabilitet och vi gör gärna olika utflykter tillsammans. Personen har dubbelassistans dygnet runt och schemat är byggt på dygnspass. Här är det viktigt med rutiner och insikten om att kundens behov är i fokus och är också det som styr hela vardagen.
Hos oss får du en noggrann introduktion tillsammans med våra fantastiska assistenter så att vi tillsammans skapar en trygghet för varandra.
Om dig
Du är en stabil, tydlig och trygg person som kan hantera men också motverka stressfulla situationer. Att du aktivt är en del av att skapa en trygg men också intressant och rolig vardag för någon annan, är något du verkligen brinner för. Du är uppfinningsrik, ödmjuk och en lagspelare ut i fingerspetsen.
Du ser detta som något långsiktigt och du har ditt driv och engagemang i att få folk inom verksamheten att må bra och få dem att trivas. Du är prestigelös i ditt arbetssätt och du är inte rädd för att hugga i där det behövs. Du tror på kvalitet, ödmjukhet och teamwork.
För dig som gillar att utvecklas, tänka utanför boxen och är flexibel i ditt arbetssätt så kan denna arbetsplats vara något för dig. Tillsammans är vi nu i pågående utveckling av att skapa den bästa vardagen, där vi stimulerar ökad självkänsla och självförtroende.
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig som gillar att ta ansvar, är nyfiken och samtidigt väl medveten om att teamwork är A och O. Vill du tillsammans med oss vara med i processen till att skapa en värdefull och kvalitativ vardag för någon annan? Då ska du söka till denna tjänst!
Om anställningen
Tjänsten innebär en fast schemarad på deltid (55 tim/månad). Möjlighet till fler timmar vid semester och övrig ledighet. På denna arbetsplats arbetar man dygnspass (kl 10.00-10.00) med fördelning av både vaken natt och jour. Dygnspass ger bättre kontinuitet för både kunden och medarbetaren samt frilägger en mer sammanhängande ledighet vilket kan passa många olika typer av livspussel.
Vi avser tillsätta tjänsten omgående så du är varmt välkommen att söka till oss.
Vi håller intervjuer löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista rekryteringsdagen.Publiceringsdatum2025-09-26Kvalifikationer
Pga arbetets natur krävs det att du pratar och förstår svenska obehindrat.
Vid denna rekrytering ser vi endast kvinnliga sökanden pga personligt val och önskemål från kunden.
Meriterande
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av autism och lågaffektivt bemötande. Dock prioriterar vi alltid personkemi hos kund och arbetsgrupp.
Vi erbjuder
Vi erbjuder branschens bästa kollektivavtal där du som anställd erbjuds bland annat avtalad OB-ersättning, tjänstepension, arbetsförsäkring samt en individuell, konkurrenskraftig lönesättning. Vi ser till att du trivs på arbetet med bra arbetsmiljö och regelbunden kompetensutveckling. Vi arbetar hårt för långsiktiga relationer där din kompetens tillvaratas och synliggörs. Vi uppskattar din flexibilitet och att du har ett lösningsorienterat arbetssätt. Tillsammans levererar vi assistans av kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@familjenab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Österåker25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Familjen utan gräns AB
(org.nr 559033-2630) Arbetsplats
Familjen AB Kontakt
Verksamhetsansvarig
Emma Bergh info@familjenab.nu Jobbnummer
9528466