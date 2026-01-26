Kvartersvärd
2026-01-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vill du bli en del av vårt team på Bostaden som av hyresgästerna har utsetts till Sveriges bästa hyresvärd? Hos oss får du jobba tillsammans med engagerade och inspirerande kollegor som varje dag skapar positiva upplevelser och ger förstklassig service.
Har du ett genuint intresse för god service och att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster? Då kan du vara den kvartersvärd vi söker till vårt team.
Vi erbjuder dig goda förmåner samt en arbetsplats där du har goda möjligheter att utvecklas.
Arbetsbeskrivning:
Våra kvartersvärdar har dagligen många kontakter med kunder vid felanmälningar, frågor samt vid in- och utflyttning. Kvartersvärdens uppgifter består även av besiktningar, enklare reparationer, sandning, snöskottning, störningsärenden samt översyn av gemensamma utrymmen till exempel soprum, tvättstugor, vindsförråd, källare och utemiljö. Administration i form av kontering av fakturor, beställningar och prognosarbete ingår. Arbetet är i hög grad självständigt.
Kompetensprofil:
Du bör ha gymnasiekompetens och du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska, ytterligare språkkunskaper är en merit. B-körkort är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av serviceinriktat arbete. Publiceringsdatum2026-01-26Dina personliga egenskaper
Din personlighet är betydelsefull för tjänsten som kvartersvärd. Du ska tycka om att möta människor, gilla problemlösning och tåla stress. Som person är du, engagerad, strukturerad, har god samarbetsförmåga och viss praktisk förmåga. Du bör utstråla trygghet inte minst eftersom kvartersvärden ibland måste fatta obekväma beslut.
Bostaden strävar efter en bred och blandad personalgrupp när det gäller kön, ålder och etnisk bakgrund.
Är du intresserad:
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar normalt provanställning.
Välkommen att söka jobbet senast den 17 februari.
Som ett led i att säkerställa hög kvalitet på våra rekryteringsprocesser vill vi uppmärksamma sökande att slutkandidater efter sitt godkännande kommer att omfattas av en bakgrundskontroll.
För mer information om tjänsten kontakta gärna någon av oss:
Monika Larsson, områdeschef, 090-17 75 72
Malin Höber, HR-specialist, 090-17 76 41
Magnus Petersson, Fastighetsanställdas förbund, 070-331 02 58
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Bostaden i Umeå
(org.nr 556500-2408)
Östra Kyrkogatan 2 (visa karta
)
901 06 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ab Bostaden I Umeå Jobbnummer
9703593