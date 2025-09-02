Kvällsansvarig till hemtjänsten- Täby
2025-09-02
Vill du ta nästa steg som omvårdnadspersonal? Har du erfarenhet från hemtjänst och vill ha mer ansvar under dina pass? Då har vi en roll för dig i vårt engagerade och professionella team - där varje dag gör skillnad för andra människor.
På Aleo får du ett självständigt och varierat arbete med många sociala kontakter. Du får använda din kompetens och ditt hjärta för att ge bästa möjliga omsorg och trygghet till våra kunder, samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll och får utökat ansvar.
Vem är du?Vi söker dig som delar vår syn på att omsorg görs med hjärtat. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Undersköterskeutbildning - det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har bevis om skyddad yrkestitel.
Flytande i svenska - du behärskar svenska i tal och skrift och kan dokumentera på ett professionellt sätt.
B-körkort - du är en trygg och van bilförare som hittar bra i trafiken.
Ansvarsfull och strukturerad - du arbetar självständigt, metodiskt och med hög kvalitet, samtidigt som du tar ansvar för att uppgifter blir utförda på bästa sätt.
Empatisk och kommunikativ - du har ett genuint intresse för människor, ser varje individs behov och bemöter kunder och kollegor med lyhördhet, tydlighet och respekt.
Flexibel och lösningsorienterad - du anpassar dig snabbt till förändringar och nya situationer.
Van vid digitala verktyg och dokumentation - du är van att arbeta i digitala system och mobiltelefon, och du dokumenterar professionellt enligt SoL.
Lugn under press - du behåller fokus och fattar bra beslut även i stressade situationer.
Trygg i att fördela arbete - du kan planera och omfördela arbetsuppgifter vid frånvaro eller förändringar.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som omsorgspersonal arbetar du i kundernas hem utifrån biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner. Rollen kombinerar omsorgsarbete med utökat ansvar under kvällar och helger. Exempel på arbetsuppgifter:
Personlig omvårdnad - hjälp med hygien, på- och avklädning samt toalettbesök.
Måltidsstöd - hjälpa till med matlagning, servering och matning vid behov.
Tillsyn och sällskap - skapa trygghet och social gemenskap i vardagen.
Stöd i hemmet - hjälp med städ, tvätt, inköp och andra hushållssysslor.
Social samvaro - följ med på promenader och bidra till kundens välmående.
Dokumentation - noggrann och professionell dokumentation enligt SoL i digitala system.
Utökat ansvar kväll/helg - svara på inkommande samtal, säkerställa att personal är på plats, planera om vid frånvaro och skriva rapport till ansvarig chef/planerare.
Ansvarsområden - Utökat ansvar!
I denna roll ingår ett förstärkt ansvar under kvällar och helger, vilket kan innebära:
Jourtelefon - svara på inkommande samtal från kunder, anhöriga och personal.
Kontroll av personalnärvaro - säkerställa att all personal är på plats vid passets start och åter vid arbetets slut.
Planering - omläggning av arbetet vid frånvaro när ordinarie planerare/teamledare inte är närvarande.
Rapportering - skriva rapport till ansvarig chef/planerare vid arbetspassets slut.
Fördelning av arbetsuppgifter - hjälpa till att fördela arbetet vid planerare/teamledares frånvaro.
Tjänstgöring och arbetsperioder
Tjänstgöring: måndag - fredag samt varannan helg.
Sysselsättningsgrad: 75 % tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas.
Arbetstid: 16:00 - 22:00.
Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i centrala Täby, och vi tror att du bor i närheten för att underlätta din pendling.
Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver hemtjänst i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal med Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2024. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
