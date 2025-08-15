Kvälls- och nattpigg student till Entercard!
2025-08-15
Vi söker dig som är initiativtagande, vågar fatta snabba beslut och trivs i en självständig roll. Du får ett spännande extrajobb under hösten (med god chans till förlängning) med eget ansvar och inblick i finansbranschen. Sök idag!
OM TJÄNSTEN
Som Fraud and Chargeback Agent på Kortsäkerhet hos Entercard har du en viktig roll i att övervaka och utreda potentiella bedrägerier av korttransaktioner, och du kommer vara del av ett team som arbetar kväll, natt och helg. Teamet består idag av tio personer som fördelar passen mellan varandra. Du kommer främst att jobba kväll eller nattpass (08-24, 24-09)
Detta uppdrag sträcker sig initialt mellan september - årsskiftet, med goda möjligheter till fortsättning därefter på samma omfattning. Kontoret är nyrenoverat, modernt och ligger väldigt centralt och nära tunnelbanan. Vi söker dig som är student och som är tillgänglig för start omgående. Tjänsten inleds med en gedigen utbildning.
Du erbjuds
• En omväxlande tjänst i en internationell miljö
• Möjligheten att knyta värdefulla kontakter och få erfarenheter inom finansbranschen.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
• Ta emot samtal och mail från kunder gällande potentiella bedrägerier.
• Arbeta administrativt med bedrägeriärenden i ett ärendehanteringssystem.
• Hantera kortspärr.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 2 år kvar av dina studier. Det är meriterande om du studerar en ekonomirelaterad utbildning.
• Har ett intresse av att arbeta med service.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då båda språken förekommer i arbetet.
• Är bekväm med att arbeta själv på kontoret nattetid.
Som person är du:
• Ansvarstagande.
• Flexibel.
• Självgående.
Övrig information
• Start: Omgående.
• Omfattning: Deltid, ca 1-2 gånger i veckan mellan september - årsskiftet . Ambition till förlängning därefter.
• Placering: Centrala Stockholm. För denna tjänst är det ej möjligt att arbeta hemifrån.
• Övrigt: För detta uppdrag kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått sl utskedet i rekryteringsprocessen. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
