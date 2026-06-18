Reservdelsman - Race Engines, Gearboxes & Race Parts
Motordesign Sweden AB / Lagerjobb / Mark Visa alla lagerjobb i Mark
2026-06-18
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Motordesign Sweden AB söker ny medarbetare
Motordesign Sweden AB är ett företag i framkant med egen design och utveckling av produkter för motorsporten med inriktning på tävlingsmotorer och växellådor i världsklass inom Autocross, Rallycross och Rally med främst Norden och Europa som marknad.
Vi söker en bilkunnig och självgående medarbetare som gillar ett varierat arbete som bland annat innefattar försäljning, inköp, lager, teknisk support, viss redovisning samt skötsel/utveckling av vår web butik.
Vi söker dig med egen drivkraft och några års erfarenhet från försäljning/inköp och lagerhållning av reservdelar som därutöver är kundorienterad och trygg med att ge teknisk support till våra kunder. Därutöver behöver du ha viss kunskap om redovisning och bokföring.
Då vi säljer motorer, växellådor och reservdelar för motorsporten är det krav på mycket god teknisk kunskap om motorer samt ett gott ordningssinne och förmåga att arbeta strukturerat, enskilt såväl som i grupp.
Arbetet kräver goda kunskaper i svenska/engelska i både tal och skrift samt god datavana.
Kunskap om motorsporten är starkt meriterande.
Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Vi sätter personlig lämplighet i första hand.
Välkommen med din ansökan via mail office@motordesign.se
Denna tjänst kan tillsättas före sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Provanställning 6 mån, med möjlighet till tillsvidare anställning.
Arbetstid: Dagtid
Tidigaste tillträdesdag: Omgående eller efter överenskommelse.
Lön efter överenskommelse.
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till: Motordesign Sweden AB, Öxnevallavägen 15, 519 97 ÖXNEVALLA eller mejla den till oss på: office@motordesign.se
.
Vi kommer själva att ringa upp och kalla till intervju.
Rekryteringsföretag eller liknande undanbedes vänligen, men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
E-post: office@motordesign.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reservdelsman". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motordesign Sweden AB
(org.nr 556438-0508)
Öxnevallavägen 15 (visa karta
)
519 97 ÖXNEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motordesign Sweden AB Kontakt
Kent Karlsson office@motordesign.se 0706277528 Jobbnummer
9971055