Ekonom I Konsultuppdrag
Experis AB / Företagsekonomjobb / Luleå Visa alla företagsekonomjobb i Luleå
2026-06-18
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Vi söker en ekonom till ett konsultuppdrag hos vår kund i Luleå alternativt Skellefteå. Har du erfarenhet att jobba mot BRF:er och gillar du att jobba med kundkontakter så kanske detta är ett uppdrag för dig.
Om uppdraget
Uppdragsperiod: augusti till och med december med möjlighet till förlängning
Omfattning: 100%
Placeringsort: Luleå eller Skellefteå
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Arbetsuppgifter
Du kommer att vara ekonom för ca 35 kunder som framför allt består av bostadsrättsföreningar men även kommersiella fastighetsägare och kommuner. För våra kunders räkning kommer du att vara intern beställare av den löpande bokföringen och upprättande av budget och bokslut. Du kommer att arbeta med övergång till K3-regelverket, analyser, investeringskalkyler, likviditetsplanering, avgiftsplanering, lånestrategier och samordning ur ett ekonomiskt perspektiv för att föreningen ska ha en långsiktigt hållbar och robust ekonomi. Du kommer även att presentera årsredovisning, budget och prognos för styrelserna. I arbetet ingår även att fånga upp nya behov och därifrån utveckla det långsiktiga samarbetet med kunden.
Du kommer vidare att vara kontaktperson gentemot styrelser, bostadsrättsmedlemmar, leverantörer, myndigheter med flera gällande ekonomiska frågeställningar. Publiceringsdatum2026-06-18Kravprofil för detta jobb
Du har ekonomisk utbildning från universitet/högskola eller motsvarande. Vi ser att du har arbetat med olika delar inom ekonomi och har några års erfarenhet från bokslutsarbete/redovisning.
Vi söker dig som är intresserad av kundkontakter och har förmåga att se och möta kunders behov samt agera professionellt. Du har en förmåga att skapa en öppen och förtroendefull dialog samt ett gott samarbete internt som externt. Vidare är det viktigt att du kan lyfta blicken och arbeta fram långsiktigt hållbara strategier för kundens ekonomiska förvaltning. Du behöver vara analytisk, strukturerad och självgående.
Tjänsten kräver B-körkort och i rollen ingår en del möten på kvällstid.Så ansöker du
Du ansöker genom att klicka på ANSÖK NU i annonsen på vår hemsida.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kvalificerade roller inom bland annat ekonomi, teknik, supply chain och ledarskap. Vi kombinerar lokal närvaro med ett starkt globalt nätverk och hjälper organisationer att hitta rätt kompetens för varje uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
971 28 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå Kontakt
Contact
Ulrika Nilsson ulrika.nilsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9971054