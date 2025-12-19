Kvalitetsutvecklare/utredare - statistik och analys
2025-12-19
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Vi söker nu en kvalitetsutvecklare inom utbildning Gävle. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla organisationen för att förbättra verksamhetsstödet och processerna med syfte att tydligare fokusera på elevernas måluppfyllelse. Kvalitetsutvecklarna på utbildning Gävle är en stödfunktion till verksamheten och arbetar tillsammans i ett team där öppenhet och samarbete råder.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vill du använda din analytiska förmåga för att utveckla kvaliteten i Gävles förskolor och skolor? Utbildning Gävle söker nu en kvalitetsutvecklare/utredare med inriktning mot dataanalys. I rollen blir du en nyckelperson i vårt systematiska kvalitetsarbete. Du arbetar med att samla in, strukturera och analysera data, utveckla modeller för analys och presentera resultat på ett sätt som ger verksamhet och nämnd tydliga beslutsunderlag. Tillsammans med chefer och kollegor driver du processer och projekt som stärker förskolors och skolors utveckling och måluppfyllelse.
I rollen ingår bland annat att:
* samla in, bearbeta och analysera data
* utveckla statistiska modeller och metoder för uppföljning
* visualisera och presentera resultat för olika målgrupper
* bedöma måluppfyllelse och ta fram underlag för förbättringsåtgärder
* medverka i samtal, intervjuer och uppföljningar som kompletterar kvantitativa analyserKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* universitets- eller högskoleexamen inom exempelvis samhällsvetenskap (statskunskap, statistik), statsvetenskap, pedagogik, lärarexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant
* god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i både tal och skrift
* god IT-vana och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och system
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av arbete med uppföljning, analys eller utredning inom skola, förskola eller annan offentlig verksamhet
* arbetslivserfarenhet av ledarskap inom skola eller förskola
Hos oss blir du en del av Utbildning Gävles övergripande arbete med mål och uppföljning - och får möjlighet att bidra med din expertis för att skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande
ÖVRIGT
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
