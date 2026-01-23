Kvalitetstekniker till HydraSpecma!
2026-01-23
HydraSpecma i Övik är inne i en expansiv fas och tillväxtresan fortsätter med starkt driv framåt med en medveten stor satsning för att säkra framtiden. Som en del i denna satsning söker vi tillsammans med HydraSpecma en Kvalitetstekniker till teamet och kontoret i Övik.
En riktigt spännande roll med stora möjligheter att bygga och utveckla kvalitetsområdet framåt, mycket utifrån dig! Har du tidigare erfarenhet av att arbeta i tillverkande industri och har ett intresse för kvalitetsfrågor? Söker du nya utmaningar? Här får du chansen att utveckla rollen utifrån dina kompetensområden, samtidigt som du blir en del av en marknadsledande produktion med imponerande utveckling!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med HydraSpecma en kvalitetstekniker till kontoret i Örnsköldsvik. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos HydraSpecma.
HydraSpecma har en stor, modern produktionsanläggning och helt nyrenoverat kontor i Örnsköldsvik där de idag är 70 personer och växer för varje år! Framtidsplanerna är stora med många möjligheter för medarbetare att växa och utvecklas tillsammans med företaget.
De har ett omfattande introduktionsprogram så att du på ett tryggt och kvalitetssäkert sätt kommer lära dig de arbetssätt och metoder som krävs i arbetet. Som anställd hos HydraSpecma blir du en del av ett starkt team som utvecklar individen och tar hänsyn till vem du är som person.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och HydraSpecmas önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till emelie.steen@pn.se
Arbetsuppgifter
Som kvalitetstekniker är du en otroligt viktig spelare i kvalitetsarbetet och produktionens fortsatta utveckling. Genom att både stödja verksamhetens funktioner inom området men också att vara delaktig i utvecklingsprojekt arbetar du proaktivt med kvalitet för att utveckla verksamheten. Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa, implementera och uppdatera rutiner för att förebygga uppkomsten av avvikelser
Registrera kund- och leverantörsreklamationer samt säkerställa åtgärd
Hantera interna avvikelser och eliminera felkällor
Delta i arbete gällande kvalitetsförbättringar, FMEA och utfallsprov
Utveckla företagets processer och utbilda internt inom rapportering och uppföljning
Medverka i revision av interna processer och underleverantörer
Vi söker dig som
har tidigare erfarenhet av att jobba administrativt i en teknisk miljö. Kanske har du tidigare jobbat med avvikelsehantering, reklamationer eller på annat sätt stöttat verksamheten i kvalitetsfrågor och trivs i en roll där du jobbar tvärfunktionellt och samarbetar med flera olika delar av produktionen. Har du erfarenhet av kvalitetsledningssystem, internrevision eller 8D-rapportering är detta starkt meriterande men inte ett krav.Som person är du en resultatdriven lagspelare med ett stort intresse för tekniken och verksamhetens produkt. Du är kommunikativ, ifrågasättande, analytisk och prestigelös i ditt samarbete med andra människor och arbetar på ett strukturerat och organiserat sätt.
Söker du en ny möjlighet där du som individ syns, prioriteras och värdesätts? Då är HydraSpecma verkligen arbetsplatsen för dig!
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Örnsköldsvik
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen
