Vi söker nu en driven kvalitetstekniker till ett spännande uppdrag hos ett växande industriföretag i Sävsjö.Publiceringsdatum2026-03-12Om företaget
Vårt uppdragsgivande företag erbjuder avancerade hydraulik- och industrilösningar och befinner sig i en expansiv fas med projekt både nationellt och internationellt. Här blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, precision och utveckling är centrala värden.Om tjänsten
Som kvalitetstekniker får du en nyckelroll i produktionen och projektverksamheten. Du ansvarar för att säkerställa kvaliteten i alla led, från mottagning av komponenter till färdig produkt.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Utföra kalibrering enligt fastställda rutiner.
Genomföra ankomstkontroller och dokumentera resultat.
Delta i interna och externa avvikelserapporter samt rotorsaksanalyser.
Stödja produktionen med problemlösning och kvalitetssäkring.
Säkerställa noggranna slutkontroller på färdiga produkter.
Kommunicera och åtgärda identifierade risker eller hinder tillsammans med närmaste chef.
Delta i utveckling och uppdatering av företagets rutiner för kvalitet och miljö.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kvalitetssäkring, kontroller och dokumentation inom industri, gärna med tekniska komponenter.
Känner till standarder och regelverk, exempelvis ISO.
Har gymnasie- eller teknisk utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet från arbetslivet.
Arbetar strukturerat, noggrant och lösningsorienterat.
Meriterande: erfarenhet av CNC-maskiner och produktionsnära arbete.
Har god samarbetsförmåga och vana att kommunicera med olika delar av organisationen.
Kan stödja produktion och organisation vid avvikelser, rotorsaksanalyser och klassningsfrågor.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan!
