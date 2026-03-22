Kvalitetstekniker - inspektör
2026-03-22
Nästa steg i din karriär börjar här.
Vill du ta nästa steg i din karriär inom transportsektorn och arbeta i en roll där din tekniska kompetens verkligen kommer till rätta? Nu söker Liberi Eskilstuna AB, på uppdrag utav en av våra kunder i Västerås, en Kvalitetstekniker till deras kvalitetsavdelning. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat QC-team där ni får utföra kontroller, analyser och problemlösningar - en idealisk roll för dig som tidigare arbetat inom fordonsindustrin och vill växa inom kvalitet och fordonsteknik.
Om rollen
Som QC blir du en del av ett engagerat team där kvalitet och noggrannhet står i fokus. Du genomför löpande besiktningar och inspektioner, dokumenterar och rapporterar resultat samt säkerställer att avvikelser hanteras korrekt. Du samarbetar nära Quality Assurance (QA) och bidrar med förbättringsförslag i kvalitets dokumentationer. Rollen innebär också att du synar åtgärdade inspektions punkter, medverkar vid kundaktiviteter och får bred erfarenhet av hela processen - från produktion till leverans.Publiceringsdatum2026-03-22Dina arbetsuppgifter
Utföra hands-on kvalitetskontroller och inspektioner av tåg
Kvalitetskontroller på avancerad teknik och större omfattande system
Dokumentera och rapportera resultat i kvalitets dokumentation
Säkerställa att avvikelser hanteras enligt gällande rutiner
Synliggöra och verifiera åtgärdade inspektions punkter
Delta vid kundaktiviteter kopplade till kvalitetsarbete
Samarbeta nära Quality Assurance (QA) för förbättring av processer och dokumentation
Nära samarbete med operatörer, produktion och övriga tekniker i skiftlagetKvalifikationer
Eftergymnasial teknisk utbildning inom maskin, el, kvalitet eller produktion
Erfarenhet från kvalitetsarbeten och mekanisk montage
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av verkstadsarbete inom järnvägs industri eller liknande verksamhet
God administrativ förmåga och datorkunskap
Kännedom om ISO 9001 eller andra kvalitetssystem är meriterande
Tidigare erfarenhet av liknande kvalitetsarbeten eller besiktningsarbeten
Tidigare erfarenhet utav tåg branschen och elektriskt montage
Om dig
Du är noggrann, strukturerad och lösnings orienterad. Du trivs lika bra med att arbeta självständigt som i team och uppskattar en roll där praktiskt arbete kombineras med administrativa uppgifter. För dig är ett högt säkerhets- och kvalitet stänk en självklarhet, samtidigt som du är ansvarstagande och tar egna initiativ.
Om Liberi Eskilstuna
Vi är ett tekniskt konsultföretag, specialiserade på kvalitetssäkring, mätteknik och teknisk konsulting för tillverkningsindustrin. Vår styrka ligger i att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag - snabbt, effektivt och med hög kvalitet.Så ansöker du
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du tydligt beskriver din erfarenhet av kvalitetskontroll och arbete inom industrin. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot din ansökan!
Rekryteringsprocess
• Videointervju med Liberi
• Referenstagning
• Intervju med kunden
• Beslut om anställningAnställningsvillkor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Omfattning: Visstid
Placeringsort: Västerås
Lön: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Ansök här --> https://careers.liberieskilstuna.se/jobs/7157432-kvalitetstekniker
E-post: Support@liberieskilstuna.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liberi Eskilstuna AB
(org.nr 559482-0614), https://www.liberieskilstuna.se
Klostergatan 37 B (visa karta
)
633 52 ESKILSTUNA Jobbnummer
9811937