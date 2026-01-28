Kvalitetsledare till kognitiva stödteamet
2026-01-28
Vill du ha ett utvecklande uppdrag där du gör verklig skillnad för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom? Är du legitimerad sjuksköterska med kompetens och driv i frågor som rör kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar? Då ska du söka denna tjänst.
Om arbetsplatsen
Det kognitiva stödteamet är en del av utvecklingsenheten äldreomsorg och består av drivna och engagerade medarbetare. Det kognitiva stödteamet utgörs av sjuksköterskor och undersköterskor med särskild kompetens och intresse för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar. Viktiga samarbetspartners är utförare av hälso- och sjukvård, ordinärt boende och särskilt boende likväl som myndighet, kvalitetsavdelning och utvecklingsenheten för funktionsstöd.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I rollen som kvalitetsledare i det kognitiva stödteamet är du en resurs för hela organisationen. Du arbetar konsultativt med fokus på kvalitet, utveckling och samverkan och kommer bland annat att vara en lots för personen med kognitiv sjukdom och deras anhöriga. Du kommer också att stötta verksamheterna genom rådgivning, handledning och utbildning inom frågor som berör kognitiv sjukdom och även stötta enheterna i arbetet med kvalitetsregistren BPSD och SveDem, samt verkar för en evidensbaserad vård och omsorg vid kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar.
I uppdraget behöver du samverka internt och externt för en smidig vårdkedja för personer med kognitiv sjukdom och vara kunskapsbärare i organisationen, hålla dig uppdaterad om ny forskning i syfte att upprätthålla kvalitén inom vård och omsorg samt arbeta aktivt med verksamhetens utveckling genom omvärldsbevakning och förbättringsförslag. Rollen är verksamhetsnära och i uppdraget ligger att stötta förvaltningens medarbetare i bland annat följsamhet till gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner.
Du har en viktig roll i att stötta verksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet. Du deltar i relevanta processteam utifrån ditt kompetensområde och har ett nära samarbete med andra kvalitetsstödjande roller, verksamhetsutvecklare samt MAS/MAR och SAS. Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du är Silviasjuksköterska eller har annan specialistutbildning inom demens och du har B-körkort då tjänsten innebär att man arbetar med enheter inom hela staden. Vi ser gärna att du är certifierad BPSD utbildare och stjärnmärkts-instruktör och har vana av att arbeta i både BPSD registret och SveDems kvalitetsregister.
Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med utveckling och kvalitet, förnyelse och förändringsledning inom vård- och omsorg. Vidare behöver du ha mycket god kunskap om hälso- och sjukvårdslagen samt kunskap om andra lagrum som reglerar vårt verksamhetsområde, till exempel socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd (LSS).
Du är bekväm med att leda utbildningar bland annat i workshopformat. Du har erfarenhet av och god kunskap i dokumentation och gärna i Lifecare. Positivt är om du har arbetat i en processorienterad organisation tidigare.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som person har du ett lösningsfokuserat arbetssätt, du vågar tänka nytt och trivs med att hugga i där din kompetens behövs. Du är en skicklig relationsskapare som samarbetar väl med andra, arbetar strukturerat och levererar resultat inom deadline. Du har god självkännedom och förmåga att leda dig själv och besitter en god kommunikativ förmåga, samt kan delge information och idéer på ett pedagogiskt sätt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
För att vara rädda om varandras tid och förväntningar önskar vi att du anger löneanspråk och tillträdesdatum i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025 02 xx
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
