Kvalitetsingenjör, Underhåll
Scania CV AB / Kemiingenjörsjobb / Södertälje Visa alla kemiingenjörsjobb i Södertälje
2026-02-17
Scania Industrial Maintenance AB är ett tekniskt produktionsstödjande bolag som är en del av Scania CV AB. Vi har ett brett utbud av tjänster inom industriella projekt och vi ansvarar för produktions- och fastighetsunderhållet inom Scania. Vi är ca 1000 anställda i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Inom hela vår verksamhet arbetar vi tillsammans för att kontinuerligt förbättra våra leveranser, våra metoder och vår kompetens. Hos oss finns specialistkompetens inom bland annat automation, styr & regler, el och VVS. Alla anställda har möjlighet till resultatbonus och vi erbjuder attraktiva förmåner såsom arbetstidsförkortning, personalbil och förmånliga priser på Scanias egna semesterbostäder i Sverige.
Vill du arbeta nära produktionen och bidra med kemisk expertis i en verksamhet som driver hållbar och effektiv tillverkning? Nu söker vi en Kemiingenjör / Lab ingenjör med inriktning mot processvätskor till vårt team för restprodukter inom Scania IM.
Om rollen
Du ingår i teamet för restprodukter och har ett övergripande ansvar för laboratorieverksamheten inom området. I rollen fungerar du som en stödfunktion gentemot Scanias olika produktionsområden och bidrar med provtagning, analyser, testning och teknisk expertis samt stöd i deras dagliga arbete och utvecklingsprojekt.
Rollen kombinerar praktiskt laboratoriearbete, analys, kvalitetsuppföljning och nära dialog med produktionen, miljöfunktioner och externa parter. Du har en viktig funktion i att säkerställa kvalitet, regelefterlevnad och kontinuerlig förbättring kopplat till hantering och analys av processvätskor samt miljö prover.
Hos Scania får du en central roll i en verksamhet där din kompetens gör direkt skillnad för produktionen. Du arbetar i en internationell organisation med starkt fokus på hållbarhet, samarbete och ständig förbättring. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, konkurrenskraftiga villkor och en trygg arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Provtagning och analys av processvätskor.
• Provtagning av miljöprover (vatten) i inre och yttre miljö.
• Säkerställa kvalitet och uppföljning av kemiska processer och laboratorieanalyser kopplade till produktionen.
• Metodutveckling och förbättring av analys- och kvalitetsrutiner.
• Dokumentation, rapportering och tolkning av analysresultat.
• Rådgivning och tekniskt stöd till produktionsområden.
• Säkerställa att arbetet sker enligt gällande miljö-, kvalitets- och säkerhetskrav.
• Ansvar för laboratorieutrustning, kalibrering och struktur i labbmiljön.
Vem är du
Vi söker dig som har:
• Högskole- eller universitetsutbildning inom kemi, kemiteknik, miljöteknik eller motsvarande.
• Erfarenhet av laborativt arbete och kvalitetsuppföljning, gärna inom processvätskor, processindustri eller tillverkande industri.
• God förståelse för kemiska analysmetoder och kvalitetsarbete.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta helhetsansvar inom ditt område.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
• B-körkort
Erfarenhet från fordonsindustrin är meriterande.
Som person är du
• Strukturerad och analytisk
• Självständig och trygg i att ta beslut
• Serviceinriktad och kommunikativ
• Lösningsorienterad med ett starkt kvalitets- och säkerhetsfokus
Vilka är vi
Vi är en grupp på sju medarbetare med olika roller inom restproduktshantering på Scania. Vi arbetar med hantering av inkommande avfall, processvätskor och andra restprodukter kopplade till de olika verksamheterna på Scania.
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats. Med en strukturerad utvecklingsplan och utbildningar stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt.
Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter och friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider samt möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer.Publiceringsdatum2026-02-17Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser.
Ansök så snart som möjligt, senast 2026-03-03. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta rekryterande chef Janne Hanhikoski, janne.hanhikoski@scania.com
Varmt välkommen med din ansökan!
