Kvalitetsingenjör till vår kund i Jönköping
OnepartnerGroup Jönköping AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2026-02-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Jönköping AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Är du en engagerad kvalitetsingenjör med passion för teknik och förbättringsarbete? Vi söker nu en driven kvalitetsingenjör som vill vara med och utveckla vår kunds processer och säkerställa högsta kvalitet på våra produkter.
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Som kvalitetsingenjör kommer du att vara en central del i vårt team och ansvarar för att driva kvalitetsfrågor genom hela produktionskedjan. Du kommer att arbeta nära produktion och leverantörer för att säkerställa att vi levererar produkter som håller högsta möjliga kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera kvalitetsstyrningssystem och rutiner.
Utföra kvalitetskontroller och inspektioner av produkter och processer.
Leda och delta i revisionsarbete för att säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder.
Identifiera och driva förbättringsarbete för att minska defekter och ineffektivitet.
Samarbete med inköp och leverantörer för att säkerställa att inkommande material och komponenter håller rätt kvalitet.
Utbilda och stödja kollegor i kvalitetsfrågor och bästa praxis.
Delta i kunddialoger och hantera reklamationer eller kvalitetsproblem.
Vem är du?
Vi tror att du är tävlingsinriktad och älskar att arbeta mot uppsatta mål tillsammans med dina kollegor. Du har en positiv attityd gentemot dina arbetskamrater och chefer och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Att arbeta självständigt och ta eget ansvar trivs du med samtidigt du alltid är redo att samarbeta med dina kollegor.Övrigt ser vi att du:
Har en relevant ingenjörsutbildning, gärna inom kvalitets- eller produktionsteknik.
Har erfarenhet av kvalitetsarbete inom tekniska eller tillverkande industrier.
Har god kännedom om kvalitetsstandarder och certifieringar (exempelvis ISO 9001, Six Sigma, etc.).
Har erfarenhet av att arbeta med verktyg som SPC, FMEA, MSA eller liknande.
Är en självgående och strukturerad problemlösare med ett starkt fokus på detaljer och resultat.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Vi ser att du
Flytande i det svenska och engelska språket.
Vi står redo för dig så start för detta jobb är idag, imorgon eller inom kort - så snart du kan börja helt enkelt. Du kommer börja med en visstidsanställning på 6 månader. Innan du börjar hos oss kommer vi göra ett utdrag ur belastningsregistret.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Hanna Åstrand hanna.astrand@onepartnergroup.se Jobbnummer
9736447