Kvalitetsingenjör till Linköping
IKG Group AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-01-15
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IKG Group AB i Linköping
, Örebro
, Jönköping
, Karlskoga
, Västerås
eller i hela Sverige
UTVALD! Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi vill att det skall märkas, hos oss ska man bli sedd och hörd. Våra kunder skall vända sig till oss för att få de Utvalda. Vi tillhandahåller ingenjörstjänster inom produktutveckling och vår kompetens finns inom teknikområdena Mekanik, Inbyggda system, Elkraft och El/automation. Vi är verksamma med kontor i Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Växjö, Stockholm, Örebro, Västerås, Järfälla, Borlänge och Ludvika.
Vi vill växa i Linköping och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss!
IKG är ett teknikkonsultföretag som jobbar mot produktutvecklande företag inom flera olika branscher. Vi startade 1990 i Västerås och finns idag på tio olika orter; Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Växjö, Örebro, Västerås, Järfälla, Borlänge och Ludvika. Vår vision är att hitta rätt person till rätt uppdrag. Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
I rollen som kvalitetsingenjör kommer du att spela en central roll i arbetet med att säkerställa kvaliteten på inköpta artiklar, material och delsystem inom olika varugrupper. Du kommer att arbeta i nära samverkan med både leverantörer och interna kvalitetsfunktioner och blir en viktig del av att driva förbättringar i hela leverantörskedjan.
Arbetet kan bland annat innefatta att:
• Sätta och följa upp kvalitetskrav i offertunderlag, avtal och inköpsordrar
• Genomföra process- och produktrevisioner hos leverantörer
• Kvalitetssäkra leverantörers prestation och driva korrigerande åtgärder
• Hantera avvikelser och reklamationer samt genomföra rotorsaksanalyser
• Arbeta med riskbedömningar och förbättringsprogram
• Delta i kontrollarbeten och ärendehantering i interna system
Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kvalitetsmetoder som exempelvis 8D, DMAIC, 6, RCA, MSA eller FMEA.
Vad erbjuds du som konsult på IKG?
• Fast månadslön oberoende av uppdrag
• Sex veckors betald semester per år
• Marknadens högsta friskvårdsbidrag på 5000 kronor årligen
• Bonusmöjligheter (upp till 2000 kr/månad)
• Förmåner enligt kollektivavtal (tjänstepension, sjukersättning, försäkring, föräldraledighetstillägg)
• Företagshälsovård
• Nära samarbete med teknikutvecklingen
• Varierande arbetsuppgifter, produkter och system
• Möjlighet att arbeta med både kunder och deras leverantörer inom olika branscher
• Möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper
• Skapa ett värdefullt kontaktnät för din framtida karriär
• Delaktighet i ett fantastiskt team som regelbundet träffas vid olika IKG-event och mötenProfil
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
• Har en högskole- eller universitetsutbildning inom teknik
• Har erfarenhet av kvalitetsarbete eller leverantörskvalitet
• Är strukturerad, analytisk och är van att driva frågor framåt
• Har god förmåga att kommunicera och samarbeta i både interna och externa kontakter
• Trivs med att ta egna initiativ, är självgående och kan leda aktiviteter när det behövs
• Svenskt medborgarskap krävs på grund av samarbetet med företag inom försvarsindustrin
• God svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning
Varför IKG?
På IKG bygger vi vår verksamhet på samhörighet, öppenhet och omtanke. Genom nära dialog med och stöd från din chef ser vi till att arbetet blir rätt för just dig. Vi tror på balans mellan arbete och privatliv, och vi erbjuder en trygg grund där du kan växa både tekniskt och som person.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikg Group AB
(org.nr 556548-2071) Arbetsplats
IKG Group AB Jobbnummer
9687033