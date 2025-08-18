Kvalitetsingenjör (konsult)
2025-08-18
Vill du arbeta i framkant inom svensk industri och näringsliv och utvecklas både som person och i professionen? Vi söker dig för framtida uppdrag som vill arbeta som anställd konsult eller som underkonsult i denna roll. Rollen
Som kvalitetsingenjör får du en varierad roll med stort ansvar. Du arbetar nära både kunder och leverantörer, med fokus på kvalitetsutveckling inom tillverkning och montering. Ditt mål är att säkerställa hög produktkvalitet och ökad kundnöjdhet.
Du driver förbättringsarbete, hanterar reklamationer och genomför rotorsaksanalyser. Du arbetar tvärfunktionellt och har många interna och externa kontaktytor.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
• Vanliga uppgifter inkluderar:
• Driva kvalitetsarbete enligt APQP och PPAP.
• Analysera avvikelser, föreslå åtgärder och följa upp förbättringar.
• Genomföra inspektioner, tester och statistiska analyser.
• Hantera kundreklamationer och leda 8D-arbete.
• Stödja revisioner och kvalitetssäkring internt och externt.
• Arbeta med processoptimering och ständiga förbättringar.
• Samarbeta med produktion, inköp och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område.
Minst 2 års erfarenhet av kvalitetsarbete.
Erfarenhet av ISO 9001, ISO 14000, IATF 16949.
Kunskaper i Office 365 och affärssystem.
Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Erfarenhet av FMEA, MSA, SPC och kvalitetskontroll.
Förmåga att tolka data och driva förbättringsprojekt.
Meriterande
• Six Sigma-certifiering (Green/Black Belt).
• Erfarenhet av VDA-standarder.
• Kunskap om rotorsaksanalyser och riskanalyser.
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• Analytisk
• Initiativtagande
• Kommunikativ
• Strukturerad
Vi erbjuder
Som konsult hos oss får möjlighet att arbeta hos kunder som ligger i framkant inom svensk industri och näringsliv. Uppdragen anpassas för att nivån ligga i linje med kundens förväntningar och vara så utvecklande och stimulerande som möjligt. Till din hjälp kommer du att ha många duktiga kollegor och ett aktivt erfarenhetsutbyte. Vi transformerar karriärer och bygger framgångsrika företag genom att alltid utgå från våra värderingar.Så ansöker du
Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras för dig som går vidare till intervju.
För att arbeta som konsult hos oss krävs det att du:
1. Delar våra värderingar
2. Är etablerad i ditt yrke
3. Har relevant erfarenhet för uppdraget
4. Gärna har erfarenhet från olika roller och olika branscher
Vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess. Det innebär att du behöver ha svenskt medborgarskap samt genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
Ersättning
