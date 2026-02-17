Kvalitetsingenjör
2026-02-17
Vi söker nu en kvalitetsingenjör till ett långsiktigt uppdrag hos vår kund inom avancerad tillverkningsindustri. Uppdraget är en viktig del i att säkerställa hög kvalitet i slutmontering och hangarmiljö, där noggrannhet, samarbete och närvaro i produktionen är avgörande för framgång.
Om uppdraget
I detta uppdrag blir du en del av ett erfaret kvalitetsteam som stöttar slutmontering och hangarverksamhet. Din huvudsakliga uppgift är att säkerställa att produkter och system uppfyller fastställda kvalitetskrav genom hela produktionsflödet.
Arbetet innebär bland annat att:
Utföra okulära inspektioner i olika faser av produktionen
Dokumentera, utreda och följa upp kvalitetsavvikelser
Sammanställa och presentera resultat från genomförda inspektioner
Arbeta nära produktion och tvärfunktionella team för att minska antalet avvikelser
Stötta och vägleda operatörer i kontrollmetoder och kvalitetssäkring
Bidra till förbättring av arbetssätt och processer inom kvalitet och avvikelsehantering
Genomföra inspektioner även hos externa leverantörer och kunder
Rollen innebär ett nära samarbete med produktionsledare och operatörer samt en aktiv närvaro i produktionen.
Din Profil
1+ års Erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri
1+ års Erfarenhet av inspektioner och avvikelsehantering
God förståelse för kvalitetssäkring i produktionsnära miljö
Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och analytiskt
En prestigelös inställning och god samarbetsförmåga
Övrig information
Säkerhet: Krav på godkänd säkerhetsprövning före uppdragsstart. För vissa roller kan detta även innebära krav på visst medborgarskap.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetsingenjör".
Detta är ett heltidsjobb.
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
582 54 LINKÖPING
Saab
9748764