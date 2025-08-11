Kvalitetsingenjör
Som Quality Engineer jobbar du brett men ändå med fokus på nuvarande produktion och problemlösning. Du hanterar reklamationer från kund, samarbetar med Quality Technician för att lösa problem som uppstått i vår produktion och med leverantörerna när problem uppstått i deras produktion. Du är således ansvarig för både kund- och leverantörsreklamationer samtidigt som du är ett stöd för vår egen produktion på plats i Landskrona. Du blandar teoretiskt arbete i form av arbete med 8D och statistik med praktiskt arbete där reklamerade bitar ska analyseras.
Du är även support i ändrings- och förbättringsforum för nuvarande produkter och hanterar PPAP i samband med eventuella ändringar. Du är också ansvarig för att planera produktrevisioner och layout inspection.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Kundreklamation: Kundkommunikation, 8D och analysera.
Leverantörskrav: 8D-granskning och leverantörshantering
Uppföljning av leverantörers prestationer i samarbete med inköpsavdelningen
Stöd till drift vid produktionsuppföljning/uppföljning
Support när PPAP till kunder behövs
Erfarenheter och Kunskaper
Djup kunskap i problemlösningsmetodik och 8D arbetssätt
Förmåga att kommunicera med kunder och leverantörer
Förmåga att kunna tolka statistiska diagram och produktionsresultat
God kommunikationsförmåga och förmåga att driva sitt eget arbete.
Meriterande erfarenhet:
Kunskap om Lean production, six sigma och/eller Kaizen är meriterande
Kunskap och erfarenhet av arbete med PPAP är meriterande
Kunskap om ISO9001/ IATF 16949 är meriterande
Kunskaper/Utbildning:
Kvalitetsteknik eller liknande i erfarenhet och utbildning på arbetsplatsen
Ingenjörsutbildning inom Kvalité. Alternativt mekanik eller design med kurser inom kvalité (kurser från SKF är väldigt meriterande).
Systemkunskaper, krav
8D
Problem solving - 5 why - Ishikawa
ISO 9001
PFMEA and Control plan
Meriterande:
Six sigma
Lean
Kaizen
Minitab
IATF 16949
APQP
