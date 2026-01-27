Kvalitetsingenjör - Training and Simulation
NDP IT AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2026-01-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Jönköping
, Tranemo
, Mjölby
, Motala
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker en kvalitetsingenjör till produktion på Training and Simulation som vill vara med och koordinera kvalitetssäkring i vår verksamhet. Här får du möjlighet att bidra till att ytterligare utveckla vår verksamhet i den starka tillväxt som vi befinner oss i.
I rollen som kvalitetsingenjör koordinerar, rekommenderar och planerar du kvalitetssäkrande aktiviteter som bör utföras i vårt dagliga arbete och i de projekt som du deltar i.
Du driver och ansvarar för förbättringsåtgärder för att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra produkter och vårt sätt att arbeta. Detta både genom att tillsammans med ett tvärfunktionellt team hitta lösningar på uppkomna problem samt att långsiktigt arbeta med kvalitets- och processförbättrande åtgärder. Här erbjuds möjligheten att forma rollen efter kompetens och intressen!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Säkra produktkvalitet samt ansvara över kvalitetssäkrande aktiviteter och arbetssätt
• Löpande följa upp kvalitetsläget och vid behov initiera kvalitetssäkrande åtgärder
• Driva rotorsaksanalyser och korrigerande åtgärder
• Bidra med att bredda avdelningens samlade kompetens
• Arbeta i nära samarbete med produktionspersonal
Du kommer att tillhöra ett nystartat team med ansvar för produktionstekniska frågor inklusive produktionskvalitet. Du rapporterar till produktionsteknik men kommer även att ha en förankring hos kvalitetsavdelningen och samarbeta med inköpskvalitet. Publiceringsdatum2026-01-27Profil
Vi värdesätter en prestigelös personlighet som är öppen för förändring och utveckling. Ditt arbetssätt genomsyras av att arbeta analytisk, lösningsfokuserat och att alltid tänka kvalitet i allt du gör. Du trivs att arbeta både i grupp som självständigt och gillar att vara spindeln i nätet med många kontaktytor. I denna roll är det också viktigt att du har god förmåga att självständigt ta ansvar över ditt arbete utifrån ett helhetsperspektiv samt att ditt arbetssätt genomsyras av ständig kvalitetsmedvetenhet.
Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska, samt förmåga att presentera och kommunicera information, då rollen kräver att på ett övertygande sätt kunna förklara kvalitetsrisker för andra. Vi ser att du har ingenjörsbakgrund eller motsvarande kompetens med inriktning mot kvalitetsområdet.
• 1-7års erfarenhet
• Arbetat i produktionsnära miljö
• ISO 9001, ISO 14001.
• IPC-610 och IPC-620.
• Lean Six Sigma - DMAIC Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetsingenjör - Huskvarna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
561 85 HUSKVARNA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9708014