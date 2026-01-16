Kvalitetschef till SiS ungdomshem Långanäs!
Statens institutionsstyrelse / Chefsjobb / Eksjö Visa alla chefsjobb i Eksjö
2026-01-16
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi utvecklar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetschef har du ett övergripande ansvar för i det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet vid institutionen, vilket bland annat innefattar egenkontroller och förbättringsarbete utifrån identifierade brister inom vård och behandling och hälso- och sjukvård. Du ansvarar för implementering och uppföljning av metoder och arbetssätt inom vård- och behandling och hälso- och sjukvård. Vidare ska du utveckla och vid behov initiera samverkan med andra vårdgivare. Du ansvarar också för den lokala klagomålshanteringen. Du leder institutionens behandlingsorganisation och till din hjälp har du en grupp av medarbetare bestående av bland annat psykologer, sjuksköterskor, behandlingssekreterare och kvalitetssamordnare. Du rapporterar direkt till institutionschefen och du sitter med i institutionens ledningsgrupp. Chefsberedskap kan ingå i tjänsten. Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som kvalitetschef har du en helhetssyn och en god förmåga att ta hänsyn till verksamhetens bästa i ditt agerande och i dina beslut. Du är bra på att arbeta mot mål och fokuserar på resultat. Du samarbetar bra med andra och är lyhörd i din kommunikation. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
Du ska också ha:
• Akademisk examen med inriktning mot samhälls- och beteendevetenskap eller annan relevant utbildning
• Flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänst, vård och behandling eller motsvarande verksamhet
• Dokumenterad aktuell chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar
• B-körkort
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Lön efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Fackligt ombud, SACO-S
Merja Aahtila merja.aahtila@stat-inst.se 010-453 24 09 Jobbnummer
9689681