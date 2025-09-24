Kvalitetsansvarig
2025-09-24
Kvalitetsansvarig
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Ansökan: hr@sjoson.se
Vill du bygga upp, forma och leda kvalitetsarbetet i en verksamhet med höga ambitioner? Som Kvalitetsansvarig får du ett helhetsansvar för att etablera, utveckla och driva vårt kvalitets-och HSEQ-arbete - och möjlighet att växa i takt med rollen och verksamheten.
Om rollen
I den här rollen blir du nyckelpersonen som lägger grunden för ett strukturerat, långsiktigt och värdeskapande kvalitets-och HSEQ-arbete. Du arbetar nära ledningen och samarbetar med produktion, inköp, sälj och logistik för att säkerställa att krav, standarder och kundförväntningar omsätts i praktiska arbetssätt.
Dina huvuduppgifter:
Bygga upp, förvalta och vidareutveckla kvalitetsledningssystem.
Ta fram, implementera och förankra rutiner och processer för kvalitet, livsmedelssäkerhet, hälsa, säkerhet, arbetsmiljö och hållbarhet.
Förbereda och leda arbetet inför certifieringar, kundgranskningar och externa revisioner.
Driva systematiskt förbättringsarbete med uppföljning, analys och relevanta nyckeltal.
Stötta organisationen i avvikelsehantering, rotorsaksanalys och korrigerande åtgärder.
Säkerställa spårbarhet, dokumentstyrning och riskbedömningar.
Utbilda och engagera medarbetare i kvalitets- och HSEQ-frågor.
Om dig
Vi tror att du är en trygg och prestigelös lagspelare som kombinerar struktur med driv. Du trivs i en roll där du bygger nytt, förankrar och skapar engagemang, samtidigt som kvalitet och arbetsmiljö är en stark drivkraft för dig.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kvalitetsarbete inom livsmedel, produktion eller liknande reglerad miljö.
Har erfarenhet av kvalitetsledningssystem och revisioner.
Är strukturerad, analytisk och van vid att etablera processer och arbetssätt från grunden.
Kan växla mellan operativt arbete och långsiktig utveckling.
Kommunicerar tydligt och skapar förståelse och delaktighet i hela organisationen.
Har förmåga att hantera utmanande situationer med lugn och beslutsamhet.
Brinner för att utveckla kvalitetsarbetet i kombination med hälsa, säkerhet, arbetsmiljö och hållbarhet - och har förmågan och viljan att göra skillnad i vardagen.
Meriterande:
Kunskap om riskanalyser, spårbarhet och dokumentstyrning.
Vana av nyckeltal/uppföljning samt förbättringsmetodik.
God system- och Excel-vana samt erfarenhet av digitala verktyg.
Om Sjömat Group Sweden AB
Sjömat Group Sweden är en stark aktör inom färska och förädlade sjömatsprodukter med verksamhet i Göteborgs fiskehamn och i Ytterby. Under varumärket Sjömat erbjuder vi ett brett utbud av produkter - både under egen flagg och som legoproducent - och utvecklar även egna konsumentvarumärken, där Savolax är en framträdande del.
Vi är idag cirka 45 medarbetare och omsätter omkring 270 MSEK. Verksamheten befinner sig i ett spännande uppbyggnadsskede där tre bolag har fusionerats till en gemensam verksamhet. Vår nästa milstolpe är att samla alla enheter under ett och samma tak - och därifrån bygga en modern, hållbar och framåtblickande organisation.
Bolaget är en del av Sjöson-koncernen, som omfattar affärsområdena Mat & Dryck, Industri & Teknik samt Fastighetsutveckling. Med Sjöson som stark ägare i ryggen har vi både stabilitet och långsiktighet, medan vi nu formar en samlad verksamhet med fokus på framtidens sjömatsprodukter.
Skicka din ansökan till: hr@sjoson.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: hr@sjoson.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjömat Group Sweden AB
Masthamnsgatan 5 (visa karta
413 29 GÖTEBORG Jobbnummer
9525080