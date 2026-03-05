Kvalitetsadministratör | Konsultuppdrag 1 år | Örnsköldsvik
2026-03-05
Är du en noggrann administratör med god förmåga att skapa struktur, hantera information och samarbeta nära en verksamhet? Vi på Jefferson Wells söker nu en administratör till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Örnsköldsvik. I rollen arbetar du med att säkerställa korrekt dokumentation, uppdatera informationsunderlag och bidra till att flöden och processer i verksamheten fungerar effektivt.
Ort: Örnsköldsvik
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: 100 % (på plats)
Uppdragets längd: 1 år, start 2026-04-01 tom 2027-04-01
Övrigt: Intervjuer sker löpande och uppdraget tillsätts så snart rätt kandidat hittats.
Tjänsten kräver godkänd säkerhetsprövning innan uppdragets start.
Om uppdraget
Som administratör stöttar du en verksamhet med viktiga administrativa och dokumentationsrelaterade uppgifter. Du arbetar i kundens system, bland annat MoA och SAP, där du samlar in information, uppdaterar Excel-underlag och säkerställer att dokumentation är korrekt och aktuell. Rollen innebär även att du deltar i informationsmöten och överlämningar för att fånga upp ändringar som påverkar dokumentationen.
Arbetet kräver att du trivs i en roll där struktur, kvalitet och precision är centrala. Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt, följa etablerade arbetssätt och kommunicera tydligt med både produktion och administrativa funktioner.
Du kommer bland annat att:
samla in och uppdatera information i kundens system
underhålla och kvalitetssäkra Excel-filer och övrig dokumentation
följa upp brister och avvikelser i systemen och uppdatera underlag när åtgärder är genomförda
delta vid överlämningar i verksamheten för att fånga upp förändringar
delta vid överlämningar i verksamheten för att fånga upp förändringar
bidra till att informationsflöden och dokumentation hålls strukturerade och aktuella
För att lyckas i rollen ser vi att du har flera års erfarenhet av administrativt arbete där struktur, noggrannhet och hantering av information är viktiga delar av vardagen. Du arbetar metodiskt, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt att kommunicera med olika delar av en organisation. Erfarenhet från industriell verksamhet eller tekniska miljöer är meriterande.
Vi söker dig som har:
Minst gymnasieutbildning, gärna med administrativ inriktning
Flera års erfarenhet av administrativt arbete
God systemvana och erfarenhet av strukturerat informationsarbete
Mycket goda kunskaper i Excel
Förmåga att arbeta metodiskt, noggrant och självständigt
God kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med olika funktioner
Intresse av att arbeta nära en produktion och förstå verksamhetens flöden
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande.
