Kvalitets & Miljöansvarig - Nyåkers Pepparkakor
Northern Skill AB / Hälsoskyddsjobb / Umeå Visa alla hälsoskyddsjobb i Umeå
2025-10-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Northern Skill AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Tradition möter framtidSedan 1952 har vi på Nyåkers spridit pepparkaksdoft världen över. Våra kakor bakas fortfarande med samma hemliga kryddblandning och omsorg som alltid, men bakom smaken finns också ett gediget kvalitets och miljöarbete. Det är tack vare det vi kan leverera trygghet, hållbarhet och den där välbekanta smaken i varje burk. Nu söker vi dig som vill ta stafettpinnen vidare och utveckla vårt arbete in i framtiden.
Din rollI denna roll ansvarar du för företagets löpande arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, samt stöttar med statistik och enklare inköpsuppgifter. Du ser till att våra system inte bara fungerar på papperet - utan är en levande del av vår vardag. Revisioner, HACCP och spårbarhet hanteras tryggt under din ledning, samtidigt som du driver förbättringar där du ser potential att göra saker smartare och mer effektiva. Du har också en central roll i rapportering och uppföljning av projekt som minskar vår klimatpåverkan och gör produktionen mer hållbar. Kort sagt: du är den som ser till att vår tradition fortsätter växa - med framtiden i fokus.
Vem vi sökerVi tror att du har erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöfrågor, gärna med bakgrund inom livsmedelsbranschen. Det viktigaste är dock att du trivs med att kombinera struktur och engagemang - att du kan inspirera och utbilda andra, och att du känner dig trygg i en roll där du får ta egna initiativ och fatta beslut.
Varför Nyåkers?Att arbeta hos oss är att bli en del av en berättelse som människor bär med sig i hjärtat. Våra kunder förväntar sig samma höga standard i varje burk, och du blir en nyckelperson i att säkra just det. Samtidigt får du möjligheten att sätta ditt avtryck, att göra våra processer ännu smartare, vårt arbete ännu mer hållbart och vår framtid ännu starkare.
Är du redo att ta plats i ett företag där kvalitet och tradition är grunden, men där utveckling alltid är målet? Välkommen till Nyåkers Pepparkakor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), http://northernskill.se Arbetsplats
Northern Skill Jobbnummer
9554832