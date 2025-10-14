Kvalité & Miljö koordinator timanställning

AdwiseHR i Väst AB / Hälsoskyddsjobb / Göteborg
2025-10-14


Kvalité & Miljö koordinator (Timanställd)
Är du noggrann, strukturerad och intresserad av kvalitet och kemikaliehantering? Vi söker dig som vill arbeta flexibelt på timbasis och bidra till att vårt företag håller högsta standard inom kvalitet, certifikathantering och kemikaliehantering.
Om rollen:
Som Kvalité & Miljö koordinator kommer du att:
Hantera och uppdatera REACH och kemikalie-registreringar. Sköta certifikathantering och säkerhetsdatablad (MDOC/SDOC).Stödja medarbetare och avdelningar i kvalitetssystem och efterlevnad

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kvalitetssystem och kemikaliehantering
Är självständig, strukturerad och lösningsorienterad
Vill arbeta flexibelt och på timmar, perfekt som extrajobb eller komplement till studier
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Vi erbjuder:
Flexibel arbetstid och timanställning
En varierande roll med stort ansvar och möjlighet att påverka
Erfarenhet av arbete med viktiga standarder och certifieringar i en mindre tillverkande industri

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: marie@rima.se

Arbetsgivare
AdwiseHR i Väst AB (org.nr 556915-3470)
417 52  GÖTEBORG

Arbetsplats
AdwiseHR AB

Jobbnummer
9555335

