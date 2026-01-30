Kvalificerad utredare, Solna stad
2026-01-30
Solna stad utvecklas och förändras för framtiden.
Solna stad utvecklas och förändras för framtiden.
Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Solna.
Tjänsten är centralt placerad på stadsledningsförvaltningens stadskansli. På stadskansliet har vi samlat stadens utredare, registratur, arkiv och nämndsekreterare. Den samlade satsningen syftar till att höja kvalitén inom nämnda områden ytterligare. Vi arbetar för att ge kvalificerat stöd till stadens förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare och eftersträvar hög kvalitet och effektivitet i vårt arbete. Nu söker vi en kvalificerad utredare som kan ta utvecklingen till nästa nivå.
Vad innebär arbetet?
Som kvalificerad utredare ansvarar du för att ge stöd åt förvaltningsledningen med utredningar, rapporter och tjänsteskrivelser till kommunstyrelsen. Komplexiteten i ärendena varierar och innefattar allt från styrdokument, utredningar av politiska uppdrag till motionssvar och processutveckling. Ditt uppdrag kommer således ha ett varierat innehåll med god insyn i beslutsfattandet, där ingen dag är den andra lik.
Stadskansliet ansvarar också för genomförandet av val till riksdag, kommun och region och Europaparlamentet samt för överförmyndarnämndens handläggning. Vidare finns två kommunjurister knutna till stadskansliet, varav en är utsedd till dataskyddsombud i staden.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- relevant akademisk utbildning inom juridik, offentlig rätt eller statsvetenskap
- erfarenhet av nämnd- och ärendeprocesser
- erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, helst från en kommun, och därmed en god förmåga att skriva utredningar, rapporter och beslutsunderlag
- flera års erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation och god kunskap av politiska processer och processer inom offentlig verksamhet
- förmåga att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift
- erfarenhet av samordning i någon form
Som person är du självgående, flexibel samt uthållig och trivs med att arbeta strukturerat i komplexa sammanhang. Du har mycket god samarbetsförmåga och är lyhörd för samspelet mellan tjänstepersoner och politik, samtidigt som du behåller ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt. Med stark analytisk och kommunikativ förmåga, särskilt i frågor som rör samhällsutveckling, kombinerar du problemlösande analysförmåga med ett tydligt fokus på kvalitet och nytta. Vi söker dig som vill bidra aktivt och vara med på vår utvecklingsresa!Mer information om ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026. När du söker kommer du också att få svara på några urvalsfrågor som ersätter ditt personliga brev och ligger till grund för det första urvalet vi gör.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till rekryteringsansvarig kanslichef Johanna Hultgren på johanna.hultgren@solna.se
eller avdelningschef Maria Rönnberg på maria.ronnberg@solna.se
.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
