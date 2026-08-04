Kvalificerad redovisningskonsult
Accenten Redovisning AB / Redovisningsekonomjobb / Halmstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Halmstad
2026-08-04
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Vi söker en kvalificerad medarbetare till Accenten Redovisning AB med driv, ansvar och intresse för arbetet och byråns kunder.
Accenten Redovisning AB har funnits i Halmstad i 20 år och fokuserar på små och medelstora företag.
Tjänsten omfattar, redovisning, bokslut, deklarationer, löner och på sikt självständig konsultation.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, noggrann och som trivs med att ta stort eget ansvar. Eftersom du kommer att ha många kontaktytor i organisationen är du kommunikativ och har en förmåga att förklara ekonomi på ett enkelt sätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@accenten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Accenten Redovisning AB
(org.nr 556522-4572)
Sjömansgatan 6 (visa karta
)
302 90 HALMSTAD Kontakt
Catharina Johansson info@accenten.se 035181910 Jobbnummer
10022071