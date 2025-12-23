Kvalificerad redovisningsekonom
2025-12-23
Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Vår vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du åstadkomma något stort tillsammans med andra? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som kvalificerad redovisningsekonom kommer du jobba både brett och djupt inom redovisningsområdet såväl med den löpande redovisningen som med bokslut.
Dina kunskaper och erfarenheter kommer bidra till utformningen av befattningen.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor kommer du att arbeta med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra myndighetens redovisning.
Du kommer ingå i ett team där ni bland annat ansvarar för anläggningsredovisning, lagerredovisning, lån, avstämningar samt rapportering av ekonomiska uppgifter till regeringen. Ni är också normerande inom myndigheten när det gäller redovisningen och skriver därför regler och instruktioner för andra användare i organisationen. Teamet är även stöd och bollplank till systemkonsulter i samband med utvecklingsåtgärder i och uppgraderingar av system.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom ekonomiområdet med redovisningsinriktning.
- Minst ett par års erfarenhet av att jobba med kvalificerad redovisning och bokslut, gärna i en större organisation.
- God kunskap om ekonomi- och verksamhetssystem och Excel.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från offentlig verksamhet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
Tjänsten kräver att du är van att arbeta självständigt och är relationsskapande och strukturerad.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
På ekonomienheten är vi drygt 20 medarbetare och vi finns i Karlstad. På vår enhet har vi mer erfarna och mer juniora medarbetare.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Caroline Westlund eller funktionsansvarig Heléne Östensson. Fackliga företrädare är Jörgen Mähler (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 13 januari 2025
